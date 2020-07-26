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بين الناس

أهالى الخصوص بالقليوبية يشكون انقطاع المياه بصفة مستمرة

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن أحمد عصام من اهالى مدينة الخصوص محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع  المياه بصفة مستمرة.

وقال فى رسالته: نحن أهالى مدينة الخصوص محافظة القليوبية، نعانى من انقطاع المياه بشكل دائم ومتكرر وقد شكونا كثيرا ولكن دون جدوى وخاصة شارع عبد اللطيف امين متفرع من شارع الصرف الصحى.

وأضاف، نناشد المسئولين مساعدتنا فى حل هذه المشكلة وخاصة فى هذه الأيام ونحن نواجه كورونا.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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