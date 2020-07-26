تعرف على أفضل 4 طرق لإعداد بطارية سيارتك لحرارة الصيف

يعانى العديد من قائدي السيارات أثناء حرارة الصيف الشديدة من مشاكل بطارية السيارة ، حيث أن الحرارة الشديدة في الصيف قد تتسبب في أضرار كبيرة ببطارية سيارتك ، حيث انها من الممكن أن تتلف في الطقس الحار أكثر من التلف في الطقس البارد

ولمعرفة سبب تلف بطارية السيارة في الصيف ، حيث ان الحرارة المفرطة تقوم يتبخر السائل الموجود في بطاريتك، مما يضعف شحن البطارية ويسبب تآكل اللوحة، مما يجعل بطاريتك غير قابلة للاستخدام في النهاية.

وخلال السطور القادمة نتعرف على أفضل طرق لصيانة البطارية اثناء حرارة الصيف واعدادها له .





1 - التوقف في الظل

يجب إيقاف سيارتك في منطقة يوجد بها نوع من الظل. عندما تترك سيارتك في ضوء الشمس المباشر ، يسخن غطاء المحرك بسرعة ويسرع من الضرر الناتج عن الحرارة.

2 - تنظيف أطراف البطارية

تعمل الأوساخ كموصل وسوف تستنزف طاقة بطارية السياره بشكل أسرع ، اما التآكل في أطراف البطارية سيكون بمثابة عازل ، مما يعوق تدفق التيار

3 - القيادة لمسافات قصيرة

الرحلات القصيرة تقوم بالضغط بشكل كبير على بطارية سيارتك ، وذلك لأن المولد يحتاج إلى وقت لإعادة شحن البطارية بعد بدء تشغيل المحرك .





4 - اشحن بطاريتك

يمكن أن يساعد استخدام شاحن صغير مع مشرف طوال أشهر الصيف في تعويض التصريف من درجات الحرارة المرتفعة .