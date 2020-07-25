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البابا تواضروس يحذر من الكتب المدسوسة: هدفها أضعاف مصر

السبت 25/يوليه/2020 - 10:36 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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عبد الخالق صلاح
قال البابا تواضروس الثاني، إن الكنيسة القبطية أقدم كيان شعبى على أرض مصر، ومن يعمل على إضعافها يهدف لإضعاف الوطن؛ محذرًا من بعض الكتب المنتشرة: "الكتب التي ظهرت أغراضها خبيثة ، لضرب الوحدة الوطنية وإضعاف مصر".

وأشار البابا تواضروس الثاني، خلال لقائه الخاص على قناة "إكسترا نيوز"،  مساء اليوم السبت، إلى أن الكتاب المقدس يطبع فى دار هيئة عالمية وهى دار الكتاب المقدس خارج مصر لأن الورق المستخدم معالج كيميائيا ليعيش 100 عام ولا توجد حاليا فى مصر مثل هذه التقنية، لذا يطبع فى الخارج مثل الصين واليابان وسنغافورة.

وحذر البابا من الكتب المدسوسة، التي ظهرت فى أوقات سابقة، وعبر تاريخ الكتاب المقدس، كان كثيرون يستخدمون كلمة "إنجيل"، فمثلا فى القرون الأولى ظهر "إنجيل بطرس" و "إنجيل المصريين" و "إنجيل الطفولة"، فهم يضعون كلمة إنجيل لجذب الناس.

وعلى جانب آخر قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المكتبة البابوية التي تم افتتاحها في 19 نوفمبر 2019 شهدت استجابات من شعب الكنيسة، وبعض الإيبارشيات لدعمها بالكتب وأجهزة الكمبيوتر، موضحا أن المكتبة تشهد حاليا عملية تسجيل الكتب وفرزها وتصنيفها. 

وأوضح البابا في أن جائحة كورونا عطلت أنشطة المكتبة، حيث توقفت في مارس الماضي، لكن من المتوقع افتتاحها مجددا قريبا؛ متابعا: "كما سيتم إنشاء موقع إلكتروني، حيث ستكون مصدر ثراء وثقافة".
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