ثقافة قانونية.. تعرف على أنواع الجرائم و تقسيمها

هناك الكثير من الافعال التى تحدث فى وقتنا هذا يراها البعض من وجهة نظرة بأنها ليست جريمة ولكن الحقية تثبت العكس.. والجرائم لها أنواع وتقسم الى عدة أجزاء.

ففى هذا السياق عرف محمد التهامى عبدالهادى المحامى والخبير القانونى أنواع الجرائم وتقسيمها..

أولًا جرائم وقتية وجرائم مستمرة:

1- أساس التقسيم هو عنصر الزمن يستغرق تحقق الركن المادى والمعنوى.

2- إذا استغرق أركانها برهة يسيرة كانت جريمة وقتية، وإذا امتدت وقت طويل فأن الجريمة تكون مستمرة.

أمثلة للجرائم الوقتية

القتل – السرقة – الرشوة – الاختلاس ..

أمثلة للجرائم المستمرة

فهي التي يمتد ركنها المادى والمعنوى زمن طويل نسبيًا فالاستمرار قد يكون فى النتيجة مثل إخفاء أشياء مسروقة.

وقد يكون الاستمرار فى الفعل مثل إدارة محل بدون ترخيص حبس أشخاص بدون وجه حق " إحراز مواد مخدرو – إحراز السلاح" والاستمرار أيضًا استمر مع الركن المعنوى فإرادة الجانى كانت حاضرة طوال حالة الاستمرار .

لذلك معيار التقسيم يتعلق بالزمن الذي يستغرقه تحقق عناصر الجريمة

أهمية التقسيم:

أولًا من الناحية الموضوعية :

1- تطبيق القانون من حيث الزمان :

وهو عدم رجعية القوانين الأشد بأثر رجعى وتطبيق ذلك على الجرائم المستمرة إذا عمل به قبل انقطاع حالة الاستمرار ولو بدأت فى ظل القانون القديم الأصلح وتعتبر وقعت فى ظل القانون الجديد الأشد بالرغم أنها بدأت فى ظل القانون القديم أما الجريمة الوقتية فينطبق عليها القانون الجديد لأنها وقعت فى ظله.

2- تطبيق القانون من حيث المكان:

القانون إقليمى والجريمة المستمرة إذا ارتكبت فى عدة بلدان يعاقب بكل منهما فمن أحرز السلاح بدون ترخيص فى ليبيا وسافر به إلى فرنسا ثم مصر يطبق القوانين الثلاثة.

النسبة للإجراءات :

1- الاختصاص الإقليمى

إذا كانت الجريمة مستمرة تمتد عناصرها فى عدة محاكم وتختص بها كل محكمة. أما الجريمة الوقتية فأنها تحقق غالبًا في دائرة اختصاص واحدة.

2- من حيث التقادم المنهى للدعوى الجنائية

يبدء التقادم فى السريان فى الجريمة الوقتية منذ لحظة وقوعها.

أما المستمرة يبدء من اليوم التالى لانقطاع حالة الاستمرار فجريمة إخفاء أشياء مسروقة تنتهى استمرارها من لحظة انقطاعها أى بلحظة خروج الأشياء المسروقة المخفية من حيازة من أخفاه.

وفى جريمة إحراز مخدرات تبدء مدة التقادم من اليوم التالى لخروج المخدر من حيازة الجانى.

3- من حيث قوة الشيء المحكوم فيه

وهو صدور الحكم بات فى إنهاء الدعوى الجنائية أى لا يجوز تحريكها مرة أخرى لنفس الواقعة.

فإذا كانت الجريمة مستمرة فتحريك الدعوى الجنائية جائز فى كل مرة تحدث حالة الاستمرار ولو صدر حكم بات أما الجريمة الوقتية فهى تجوز قوة الشيء المقضي فيه لأنها واقعة واحدة مكتملة العناصر خلال وقت محدد

الجريمة البسيطة وجرائم الاعتياد:

الفعل الذي تقوم به الجريمة البسيطة فعل مجرم فى حد ذاته فهو سلوك واحد من الجانى.

أما الجريمة الاعتياد فهى الجريمة التي يتكرر فيها السلوك فمحل التجريم ليس السلوك الواحد بل الاعتياد عليه فالفعل الواحد فيها غير مجرم على حدة وإنما المجرم هو ارتكابه أكثر من مرة ومجموع التكرار يشكل جريمة واحدة هى جريمة الاعتياد.

ولذلك يوجد شرطين لاعتبار الجريمة جريمة اعتياد:

الشرط الأول : عدد الأفعال

الشرط الثانى : المدة الزمنية بين كل فعل والآخر