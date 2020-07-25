المقاصة يواجه الإسماعيلي ودياً.. غدًا

يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية في الخامسة مساء غد الأحد أمام فريق الإسماعيلي بملعب إستاد الإسماعيلية، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.
واختتم فريق المقاصة تحضيراته لودية الإسماعيلي بعمل تقسيمة "تراي ماتش" بين اللاعبين، على هامش المران الذي خاضه الفريق اليوم بمعسكره المغلق المقام منذ السبت الماضي بمدينة الإسماعيلية.
وشهدت التقسيمة حماسا وروحا عالية من كافة لاعبي الفريق، وحرص إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة على إيقاف التقسيمة عدة مرات لتوجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين وشرح بعض الأساليب التكتيكية المنتظر تنفيذها في ودية الإسماعيلي.