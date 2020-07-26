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حوادث

اليوم.. الحكم على عصابة "غششني شكرا".. 3 طلاب جامعيين سربوا امتحانات الثانوية العامة

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:02 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تنطق المحكمة الاقتصادية الحكم فى قضية اتهام ٣ طلاب جامعي كونوا عصابة لـ تسريب امتحانات الثانوية العامة تحت مسمي غششني شكرا. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار رامي منصور رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف، حيث تم الاستماع لطلبات ومرافعات الدفاع. 



كانت أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية عصابة غش وتسريب امتحانات الثانوية العامة إلى المحاكمة امام المحكمة الاقتصادية بعد القبض علي أعضائه 3 طلاب جامعيين قاموا بتسريب الامتحانات عبر واتس اب. 

تضمن أمر احالة المتهمين أن نيابة الشئون المالية والتجارية قررت في 8 يوليو الجاري إحالة كل من محمد.ع.م ومحمد.ع.ع و محمد.أ.ع طلاب بكليات الحقوق والتربية الرياضية ومعهد الألسن "محبوسين" الي المحكمة الاقتصادية لانهم في غضون 2020 بدائرة قسم أول السلام نشروا أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة للدور الاول علي شبكة المعلومات الدولية من خلال الجروب المسمى ب "بالغش اتجمعنا" علي تطبيق واتس اب وكان ذلك أثناء انعقاد لجان الامتحان بقصد الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات. 

كما قام المتهمون باستخدام موقعا علي شبكة المعلومات الدولية المجموعة المسماة ب "بالغش اتجمعنا" و "غششني شكرا" علي تطبيق واتس اب بهدف ارتكاب جريمتهم. 

وحازوا أجهزة اتصالات لاسلكية "سماعات أذن" دون الحصول علي تصريح من الجهاز القومي للاتصالات. 

وقررت النيابة إحالتهم للمحاكمة طبقا لمواد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات.

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