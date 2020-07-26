حبس مسئول مصنع لحيازته 2 طن لحوم فاسدة بالقطامية

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة ٢ طن "مقطعات لحوم– مفروم " غير صالحة للإستهلاك الآدمى.





وكان ضباط مباحث التموين باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة قد تمكنوا من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته (٢ طن "مقطعات لحوم– مفروم ") غير صالحة للإستهلاك الآدمى .





وبعد الكشف عليها تبين أن بها تغير فى خواصها الطبيعية لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين معرضًا حياتهم للخطر.



