AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. نظر إعادة محاكمة متهم في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:06 ص
الصحفية ميادة أشرف
الصحفية ميادة أشرف
Advertisements
أحمد مهدي
تستكمل الدائرة الأولى "إرهاب" المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة المتهم زكريا السيد حسين، الصادر ضده حكم بالمؤبد غيابيا، فى قضية عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة مارى جورج.

يذكر أن محكمة الجنايات قضت بأحكام ما بين السجن المؤبد والبراءة للمتهمين في 11 فبراير من عام 2018.

وأظهرت التحقيقات، تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" فى تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

واعترف 25 متهما- فى تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف لجلسة 26 يوليو

ترشيحاتنا

علي جمعة: حلق الشعر وقص الأظافر سنة للمضحي وليس فرضا.. فيديو

أمل العوضي توضح حقيقة اتهامها بالنصب

هل المضمضة من الطعام شرط لصحة الصلاة ؟

رغم فوائدها .. هؤلاء ممنوعون من الحلبة

علامة في رقبتها .. مشاهد يصدم مذيعة أخبار بإصابتها بالسرطان

سعر بودي سوت اليسا في أغنية صاحبة رأي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في رقبتها .. مشاهد يصدم مذيعة أخبار بإصابتها بالسرطان

سعر غير متوقع لجمبسوت اليسا الاسود

بفستان شفاف.. ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة