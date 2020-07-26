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بين الناس

مواطن يشكو وجود كابل كهرباء مكشوف بجوار منزله وكوفريه بدون غطاء بحدائق القبة

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكى المواطن عاطف امين محمد ، المقيم بحدائق القبة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من كابل كهرباء مكشوف على المنزل وكوفريه بدون غطاء .

ويقول فى رسالته : أشكو من وجود كابل مكشوف على المنزل والكوفريه بدون غطاء تقدمت بشكاوى عديدة رقم الشكوى ٨٨٧٧٢١٠ أكثر من ٣٥ اتصال لشركة الكهرباء على رقم ١٢١ وأوضحت ما يترتب على ذلك من خطورة بالغة قد تؤدى إلى الصعق وطلبت المعاينة وعلاج الخلل وتركيب غطاء الكوفريه ولم يستجب أحد وفى كل مرة المسئول يقول صعدنا الشكوى والمعاينة خلال ٧٢ ساعة على الأكثر ومضى الآن أكثر من أربعة أشهر ولم يتحرك أى مسئول ارجو انقاذنا من كارثة محققة فى اسرع وقت وخاصة أن فوق الكابل ماسورة غاز والأطفال يلعبون بالكرة بجوار الكابل .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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