حبس صاحب مخزن لحيازته 8 أطنان سكر حر مجهول المصدر بعين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس صاحب مخزن، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 8 أطنان سكر حر معبأ داخل عبوات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





و تمكن ضباط مباحث التموين بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة من ضبط صاحب مخزن "بدون ترخيص" لتعبئة السكر الحر بدائرة قسم شرطة عين شمس.





وتبين حيازته 8 أطنان سكر حر معبأ داخل عبوات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



