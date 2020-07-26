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برلمان

استعدادا للانتخابات الشيوخ.. الحركة الوطنية: حملات دعائية مكثفة بداية من اليوم

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:02 ص
محمد بدراوي عضو مجلس
محمد بدراوي عضو مجلس النواب
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حسن رضوان
قال محمد بدراوي عضو مجلس النواب، و رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، رئيس لجنة الانتخابات بالحزب، إن الحزب سيطلق اليوم حملات دعائية مكثفة لدعم المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد "بدراوى" لـ"صدى البلد"، الحزب سوف يدعم جميع المرشحين من خلال نشر ملصقات وبنرات فى الشوارع بالإضافة الى استخدام الموقع الرسمي للحزب للتواصل مع الناخبين إضافة الى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع الناخبين وعمل لقاءات مكثفة مع رموز الأسر والعائلات فى جميع محافظات الجمهورية.

كما أكد عضو مجلس النواب، أنه الحزب لن يجرى مؤتمرات خلال الفترة المقبلة بسبب جائحة كورونا وستكون هناك لقائات بسيطة مع رؤوس العائلات، مؤكدًا أن الحزب ملتزم بضوابط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات.



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