المحافظات تنتفض ضد الأسواق المخالفة لضبط السلع الفاسدة حفاظا على صحة المواطنين..إعدام رأس ماشية مصابة بالسل.. وإغلاق ثلاجة غير مرخصة بالعاشر

إعدام رأس ماشية مصابة بالسل فى المنيا

غلق ثلاجة بمدينة العاشر من رمضان وإعدام 5 أطنان فواكه

ضبط وإعدام أكثر من 8 أطنان مواد غذائية بأسوان













أطلقت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات عدة حملات اليوم ، بهدف ضبط السلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط وردع المخالفين للقانون قبل أيام من الأضحى.





شملت الحملات محافظة المنيا، حيث أعدمت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص رأس ماشية تبين إصابتها بمرض السل قبل بيعها وتداولها بالأسواق.



وكانت المتابعة الميدانية للاطباء البيطريين والأجهزة المحلية على محال الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم كشفت بمعاونة مباحث التموين والجهات المعنية أن هناك رأس ماشية مصابة بالمرض .



وأوضح الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة أنه بعد إتمام عملية الضبط والتأكد من أنها غير صالحة للاستهلاك، تقرر تشكيل لجنة لإعدامها بمعرفة مديرية الطب البيطري بمجزر المركز، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في تنظيم الحملات الميدانية على الأسواق، لرصد المخالفات والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .







وفي محافظة الشرقية تم إعدام 5 أطنان من الفواكه و غلق ثلاجة كبرى بمدينة العاشر من رمضان، لإدارتها بدون ترخيص وافتقارها للاشتراطات الصحية وإحالة أصحابها للنيابة العامة.









وكلف المحافظ الدكتور ممدوح غراب اليوم ، الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .









وتم إعداد حملة من إدارة مراقبة الأغذية ومداهمة منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان، وتمكنت من ضبط ثلاجة لحفظ الخضروات والفاكهة وبداخلها ما يقرب من 5 أطنان من الفواكه المختلفة؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم تدوين بيانات الصلاحية عليها.









وكشفت اللجنة عن افتقار ثلاجة حفظ الفواكه للاشتراطات الصحية وتمثل خطرا داهما على صحة المواطنين، فتم غلقها وإعدام الأغذية والفواكه الفاسدة وسحب 4 عينات أغذية، وإرسالها إلي المعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه .









وتم تحرير محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة وإحالتها للنيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية .









وفي سياق متصل تم ضبط ٤٤ ألف عبوة دوائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومحظور تداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة وذلك بناء على تكليفات المحافظ لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي المنشآت الطبية والمستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات لإحكام الرقابة عليها والتأكد من إدارتها بتراخيص ومدى صلاحية الأدوية المتداولة بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .









وتم إعداد حملة من التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية والتي قامت بمداهمة عدد من الصيدليات بمركز ومدينة ديرب نجم .. تمكنت من ضبط صيدلية يتم إدارتها بدون تراخيص وبداخلها ٤٤ ألف عبوة دوائية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وبعضها منتهي الصلاحية وأدوية أخري محظور بيعها بالصيدليات وأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين مما يعرضها للتلف وكذلك أدوية ومستلزمات طبية ممنوع تداولها وأدوية خاصة بمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي ومحظور بيعها بالصيدليات، وكذلك أدوية مؤثرة على الحالة النفسية وأدوية بدون فواتير ومخالفة للتسعيرة .









تم التحفظ على المضبوطات وتشميع الصيدلية وتحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون تراخيص للمسئول عنها وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية .









وفي محافظة أسوان، أسفرت جهود أجهزة الرقابة الصحية بالمحافظة عن ضبط وإعدام أكثر من 8 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات، شملت ضبط وإعدام ٦٠٤ كيلوجرام مواد غذائية بالإضافة ٣٧٥ لتر من العصائر والمثلجات بسبب انتهاء الصلاحية وتغير في خواصها .









وتم إصدار ١٠ قرارات غلق المنشآت غير مستوفية للاشتراطات الصحية بدائرة مركز ومدينة كوم أمبو فى إطار الحملات المكبرة التى تنفذها لمراقبة تداول الأغذية والأطعمة فى الأسواق استعدادا لعيد الأضحى المبارك .









وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بأسوان، أنه تم ضبط ١٢٠٠ لتر عصائر غير مطابق وضبط ٧٢ لتر خل غير مطابق، و١٣٠٠ كيلو أرز غير مطابق للمواصفات إلى جانب ضبط ٥١٦٠ كيلو ملح طعام متغير الخواص و٤٥٠٠ كيس سناكس غير مطابق للمواصفات، وتم تحرير ٤٠ محضر جنحة صحية لمخالفة القرارات والقوانين المنظمة للأغذية .









وأشار إلى أن الحملة استهدفت أماكن بيع وتخزين المنتجات الغذائية بالأسواق بمدينة أسوان .









وفى محافظة بني سويف، تم ضبط 60 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و300 مفك كهربائي مجهول المصدر، علاوة على تحرير 5 محاضر لمحال تجارية لإقامتها أوكازيون بدون ترخيص من التموين، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين لنقص وزن الرغيف، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وإحالتها لجهات التحقيق المختصة .









وأكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون .



