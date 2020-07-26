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حوادث

القضاء الإداري يفصل في ٢١ طعنا بانتخابات مجلس الشيوخ

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:31 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير
تعقد محكمة القضاء الإدارى اليوم جلسة خاصة بشكل مستعجل ، لنظر الطعون المقامة والخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ ، للفصل في موضوعها ، وأصدرت المحكمة عددًا من الأحكام غير النهائية والقابلة للطعن عليها مرة آخرى أمام المحكمة الإدارية العليا .

وتنوعت الأحكام ما بين إلغاء القرار المطعون عليه ، وعدم قبول بعض الدعاوى ، ورفض بعض الدعاوى ، وحكمين قضت فيهما المحكمة بترك المدعي للخصومة .

ونظرت المحكمة ٢١ طعن ، قضت بالحكم برفض ١٤ طعن منهم ، فيما قضت بالنطق بالحكم بعدم قبول الدعوى في دعويين فقط ، كما أصدرت حكمها في دعويين آخرتين بترك المدعي للخصومة ، وباقي الطعون الثلاثة قضت فيهن المحكمة بالغاء القرار السلبي المطعون فيه.

وتضمنت موضوع الطعون المطالبة باستبعاد عدد من المقبول أوراقهم للترشح ، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمتضمن قبول أوراق ترشحهم ، ومن أبرز الاسباب التى جاءت بصحف الطعون للمطالبة باستبعاد هؤلاء المقبولين ، هي عدم أداء البعض للخدمة العسكرية ، أو عدم تقديم ما يفيد حصول المرشح الذي تم قبول أوراقه علي مؤهل عالي .  

وتضمن موضوع الدعاوى الاخري الطعن علي قرارات استبعاد عدد من المتقدمين بأوراقهم للترشح ، بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي المتضمن استباعدهم من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ ، مع ما يترتب من علي ذلك آثار أخصها إدراج أسماء هؤلاء المستبعدين علي كشوف الانتخابات 

ومن الأسماء التى تم استبعادها من انتخابات مجلس الشيوخ ، قبلت المحكمة الدعوى المقامة عمر هريدى المحامي ، والمطالبة وبالغاء القرار الصادر من لجنة فحص اوراق مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بقبول اوراق ترشح أحمد حسين فايق صبور ، وألغت المحكمة القرار المطعون فيه ، بإدراجه بكشف أسماء المرشحين بالنظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ بالدائرة الأولى .

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