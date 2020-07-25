AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إنتر يهزم جنوي بثلاثية ويخطف وصافة الدوري الإيطالي من أتالانتا

السبت 25/يوليه/2020 - 11:21 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق إنتر ميلان فوزا ثمينا على حساب فريق جنوى بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب لويجي فيراريس ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

إنتر انتظر حتى الدقيقة 34 ليتقدم عبر هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو، لينتهي أحداث الشوط الأول عند هذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، عزز الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز النتيجة لصالح الإنتر في الدقيقة 83، قبل أن يعود لوكاكو ويسجل الهدف الثاني له في المباراة والثالث للنيراتزوري في الدقيقة 90+3.

وأصبح إنتر في المركز الثاني برصيد 76 نقطة متفوقًا على أتالانتا بنقطة والذي تراجع للمركز الثالث.

في المقابل أصبح عملاق ميلان على بعد أربع نقاط من يوفنتوس والذي سيواجه خلال هذه الجولة فريق سامبدوريا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل إنتر أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي.. إنتر يتقدم على سامبدوريا 2-0 في الشوط الأول

إنتر ميلان يفوز على سامبدوريا 2-1 في الدوري الإيطالي..فيديو

الدوري الإيطالي.. لوكاكو يقود إنتر ميلان للتقدم على ساسولو في الشوط الأول

مباراة مثيرة.. ساسولو يفرض التعادل 3-3 على إنتر ميلان بالدوري الإيطالي

لوكاكو يقود إنتر ميلان للتقدم على بولونيا بهدف في الشوط الأول ويسجل رقما قياسيا ..فيديو

ترشيحاتنا

قبل انطلاق ماراثون تنسيق 2020.. التعليم العالي: 75 رغبة متاحة لطلاب الثانوية العامة

تفاصيل جديدة في جريمة إلقاء أب أبناءه الثلاثة أسفل عجلات القطار

ليبيا.. فقدان الاتصال بطائرة قادمة من تركيا تقل وزراء حكومة الوفاق

الصحة: قريبًا نصل الى "زيرو" إصابات خطيرة بكورونا

عداد كورونا فى مصر.. 91583 إصابة.. 32903 شفاء.. 4558 وفاة

احذفه فورا.. تطبيق تراسل خطير على هواتف أندرويد يسرق صورك ومحادثاتك

AdvertisementS

ارحمونا يرحمكم الله...تعليق غاضب من خالد بيومي على تصريحات فاروق جعفر

بتقبضوا الحكام ومبتخدوش بطولات.. رد ساخر من أحمد بلال على تصريحات فاروق جعفر

طالبه بالاعتذار للاسماعيلى| أسامة خليل مهددا فاروق جعفر: سأحكى ما حدث في أمريكا

أول رد من الصفاقسي بعد حرمانه من القيد 3 فترات بسبب الأهلي وأجاي

بـ الكلمات .. نشيد الأهلي الجديد قبل افتتاح القناة عقب تطويرها

بعد تصريحات فاروق جعفر.. شطة يروي موقفا لـ صالح سليم بشأن مجاملة الحكام لـ الأهلي

أخبار الأهلي.. 3 أزمات تحاصر الفريق.. شوبير يرد على فاروق جعفر

أخبار الزمالك| عمر خربين يقترب.. ونجم الفريق يغيب عن التدريبات.. ومباراة الأبيض ووادي دجلة على 4 أشواط

الصفاقسي لـ صدى البلد: المثلوثي لاعب فى الزمالك.. وتأخرنا فى تنفيذ الاتفاق مع الأهلي

شاهد.. الظهور الأول لـ كيان ابنة محمد صلاح.. صور

مش جديد عليه.. أسامة خليل لـ صدى البلد: فاروق جعفر أهان الكرة المصرية

كلوب يعلن عدم استكمال عقده مع ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السمنة تصيبك بـ كورونا.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون

رغم فوائدها .. هؤلاء ممنوعون من الحلبة

كيف تحمي بشرتك في الصيف؟.. هاني الناظر يجيب