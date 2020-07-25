إنتر يهزم جنوي بثلاثية ويخطف وصافة الدوري الإيطالي من أتالانتا

حقق فريق إنتر ميلان فوزا ثمينا على حساب فريق جنوى بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب لويجي فيراريس ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.





إنتر انتظر حتى الدقيقة 34 ليتقدم عبر هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو، لينتهي أحداث الشوط الأول عند هذه النتيجة.





وفي الشوط الثاني، عزز الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز النتيجة لصالح الإنتر في الدقيقة 83، قبل أن يعود لوكاكو ويسجل الهدف الثاني له في المباراة والثالث للنيراتزوري في الدقيقة 90+3.





وأصبح إنتر في المركز الثاني برصيد 76 نقطة متفوقًا على أتالانتا بنقطة والذي تراجع للمركز الثالث.





في المقابل أصبح عملاق ميلان على بعد أربع نقاط من يوفنتوس والذي سيواجه خلال هذه الجولة فريق سامبدوريا.