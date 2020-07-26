مروة تشكو من عدم استلام وحدة سكنية فى دمياط منذ 2016

شكت مروة أحمد محمد الشحات، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استلام وحدتها السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وقالت مروة فى شكواها: "قدمت على الشقة منذ ٢٠١٦ في دمياط مدينة عزبة البرج، وتم دفع 9 آلاف جنيه، و4 أقساط كل قسط بقيمة 4 آلاف جنيه، وحتى الآن لم يحدث جديد".

للتواصل مع الشاكية: 01205343526





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.