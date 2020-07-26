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بين الناس

مروة تشكو من عدم استلام وحدة سكنية فى دمياط منذ 2016

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكت مروة أحمد محمد الشحات، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استلام وحدتها السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.

 

وقالت مروة فى شكواها: "قدمت على الشقة منذ ٢٠١٦ في دمياط مدينة عزبة البرج، وتم دفع  9 آلاف جنيه، و4 أقساط كل قسط بقيمة 4 آلاف جنيه، وحتى الآن لم يحدث جديد".

 

للتواصل مع الشاكية: 01205343526


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

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