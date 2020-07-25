برلمانى يطالب بخفض أسعار السلع والرسوم والضرائب لتحسين معيشة المواطنين

طالب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة خفض الأسعار السلع والمنتجات والرسوم والضرائب عن كاهل المواطنين، لتحسين معيشة الأفراد.
وأكد "بدراوى" لـ"صدى البلد"، أن تكليفات الرئيس وتوجيهاته جميعها تضمن هذا الأمر وتصب فى صالح المواطن البسيط، ومن أبرز العناصر التى تساهم فى تحسين معيشته هي خفض الأسعار، لافتا الى أن الفترة الماضية شهدت انخفاض معدلات التضخم وذلك ادى الى خفض أسعار عدد كبير من السلع مثل اللحوم والفراخ.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن من أبرز المبادرات التي تصب مباشرة فى دعم المواطن والأسرة الاكثر احتياجًا المبادرة الاخيرة التى تشجع المنتج المحلي وتمنح مبلغ 200 جنيه لكل بطاقة تموينية لشراء السلع والمنتجات.
واكد عضو مجلس النواب على ضرورة توفير فرص عمل جادة وتحفيز القطاع الخاص التى يتولى تشغيل 20 مليون مواطن من خلال دعم البنك المركزى له بتخفيض معدلات الفوائد وإنشاء مصانع جديدة والاهتمام بقطاعى الصناعة والزراعة.