برلمانى يطالب بخفض أسعار السلع والرسوم والضرائب لتحسين معيشة المواطنين

طالب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة خفض الأسعار السلع والمنتجات والرسوم والضرائب عن كاهل المواطنين، لتحسين معيشة الأفراد





وأكد "بدراوى" لـ"صدى البلد"، أن تكليفات الرئيس وتوجيهاته جميعها تضمن هذا الأمر وتصب فى صالح المواطن البسيط ، ومن أبرز العناصر التى تساهم فى تحسين معيشته هي خفض الأسعار، لافتا الى أن الفترة الماضية شهدت انخفاض معدلات التضخم وذلك ادى الى خفض أسعار عدد كبير من السلع مثل اللحوم والفراخ.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن من أبرز المبادرات التي تصب مباشرة فى دعم المواطن والأسرة الاكثر احتياجًا المبادرة الاخيرة التى تشجع المنتج المحلي وتمنح مبلغ 200 جنيه لكل بطاقة تموينية لشراء السلع والمنتجات.





واكد عضو مجلس النواب على ضرورة توفير فرص عمل جادة وتحفيز القطاع الخاص التى يتولى تشغيل 20 مليون مواطن من خلال دعم البنك المركزى له بتخفيض معدلات الفوائد وإنشاء مصانع جديدة والاهتمام بقطاعى الصناعة والزراعة.





و وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلًا عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلًا عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ،ان الاجتماع تناول عرض المؤشرات والتقديرات الأولية للأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2019 /2020.



