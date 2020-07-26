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مرأة

خايفة تتخني أكتر .. ريجيم أسبوع قبل العيد

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:02 ص
رجيم قبل العيد
رجيم قبل العيد
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أسماء عبد الحفيظ

تتخوف أغلب السيدات من اكتساب الوزن الزائد خلال أيام العيد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك بالنصائح التالية. 

قدمت الدكتورة سكينة جمال أخصائي التغذية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد اسرع رجيم لنسف الوزن الزائد والتخلص من الدهون. 


وجبة الإفطار
تضم وجبة الإفطار بيض أومليت مع وضع نقطة من زيت الزيتون، ويُمكن تناول البيض المسلوق.
شرب كوب من اللبن خالي الدسم.
أوتناول شريحة من الجبن القريش مع ملعقة ونصف من الشوفان المطحون.
شرب كوب من الشاي الأخضر حسب الرغبة.

وجبة الغذاء

تتميز وجبة الغذاء بكمية كبيرة من البروتينات حيث يُمكن تناول اللحم المشوي أو الأسماك حسب رغبتكِ.
خبز النخالة.
 سلطة الزبادي.
أو

تناول قطعة من الدواجن المحمرة مع الكونجاك.
شرب بعض المشروبات مثل القرفة تبعًا لرغبتكِ.

وجبة العشاء

تناول التونة بعد تصفيتها من الزيت أو شرائح الديك الرومي المدخن.
زبادي.
أوشرائح الديك الرومي المُدخن أو الجمبري.
تناول كوب من القهوة بدون سكر.

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