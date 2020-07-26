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رياضة

محمد النني يسجل أول أهدافه مع بشكتاش في مباراة إسقاط جينشلار بيرليجى.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:29 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

قاد الدولي المصري محمد النني فريقه بشكتاش للفوز على  جينتشلاربيرليجي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جاء ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من منافسات الدوري التركي.

افتتح اتيبا، ثلاثية بشكتاش فى المباراة، مع الدقيقة 52، من ركلة جزاء، وأضاف عبد الله ديابى، الهدف الثانى، فى الدقيقة 78، قبل أن يختتم محمد الننى، ثلاثية فريقه، فى الدقيقة 81، من ركلة جزاء.

وأنهى بشكتاش الموسم في الدوري التركي، فى المركز الثالث، برصيد 62 نقطة، ليشارك الموسم المقبل فى بطولة الدوري الأوروبى.

وانتقل النني إلى بشكتاش على سبيل الإعارة مطلع الموسم الحالي قادمًا من فريق آرسنال، إلا أن الفريق التركي يمتلك أحقية شراء اللاعب المصري بصورة نهائية مقابل 18 مليون يورو.

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