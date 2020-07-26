AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجب على الزوجة استئذان زوجها لصيام التطوع .. الأزهر يجيب

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:01 م
الجامع الازهر
الجامع الازهر
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام النافلة، ولا يجب عليها أن تستأذنه في صيام رمضان.


وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «‎عليَّ صيامُ أيامٍ من رمضان، فهل يجب عليَّ أن أستأذن زوجي في صوم القضاء؟»، أن قضاء رمضان فإنه صيامٌ واجبٌ، ووقته موسع فأشبه صيامَ رمضانَ من وجهٍ، وصيامَ النافلة من وجه آخر، وهو عدم تعيين وقته، فيجب عليها استئذان زوجها إذا كان وقت القضاء واسعًا.


وتابع: أما إذا كان ضيقًا بحيث لم يبقَ على دخول رمضان إلا أيامٌ بعدد أيام ما عليها من قضاء فلا يجب عليها أن تستأذنه؛ قال ابن حجرٍ الهيتميُّ في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: "ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعًا أو قضاءً موسعًا وزوجُها حاضرٌ إلا بإذنه أو عُلِمَ رضاه».


اقرأ ايضا:
الأزهر يكشف عن أفضل عمل صالح في العشر من ذي الحجة

وأشار إلى أنه ينبغي على الزوج أن يعينَ زوجَتَهُ على الطاعات، وأن يحفِّزَها على قضاء ما عليها من الواجبات؛ لينالا بذلك رضوانَ الله تعالى.‎


هل صيام التطوع يجزئ عن فوائت رمضان

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من كان عليه أيام من رمضان ولم يقض الأيام التي أفطرها حتى دخل عليها رمضان آخر، فليس عليه إلا القضاء.


وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال ( هل صيام التطوع يجزئ عن فوائت رمضان لسنوات ماضية ام يجب إنعقاد نية القضاء؟)،أن من كان عليه صوم رمضان فيجب عليه أن يقضيه لأنه دين على صاحبه ومن الممكن أن تصومي يومي الاثنين والخميس بنية القضاء لأن هذا واجب عليكِ.


وأوضح أن لم يستطع أن يعرف عدد الأيام التى أفطرها فينوى قضاء ما عليه لفترة، وسيجد قلبه قد إرتاح أنه أدى ما عليه من صوم، فيصوم الى أن يغلب على ظنه أنه قضاء ما عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز للزوج منع زوجته من صيام القضاء ؟

ترشيحاتنا

الفرحة كلها.. شاهد أحدث ظهور لـ نانسي عجرم وابنتها إيلا

ممكن تصاب بكورونا مرتين .. لجنة مكافحة فيروس كوفيد 19 ترد

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة

ولا في الخيال.. كونتي يحسم الجدل بشأن انتقال ميسي إلى إنتر ميلان

مستعد لفصل جديد .. تعليق أحمد إبراهيم على صورة له تشير لانفصاله عن أنغام

مستشار الرئيس لشئون الصحة: النتائج الحالية لمعدلات الإصابة بـ كورونا مبشرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النتيجة سريعة.. طرق فعالة لعلاج احتقان الزور

فيات تستعد لطرح fiat 500x موديل 2021 .. صور

الفرحة كلها.. شاهد أحدث ظهور لـ نانسي عجرم وابنتها إيلا