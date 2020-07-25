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توك شو

اليوم بـ 10 آلاف جنيه.. ابن سيدة متوفاة بكورونا أمام مستشفى خاص فى كفر الشيخ يكشف التفاصيل

السبت 25/يوليه/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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أسامة علي
كشف أحمد حمدى غراب، ابن السيدة المتوفاة بكورونا أمام مستشفى خاص بمحافظة كفر الشيخ.

وقال حمدى فى مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"،أن والدته كانت مصابة بفيروس كورونا وتعالج فى المستشفى الخاص ويدفع لها 10 آلف يوميا، وطلبت منه المستشفى اجراء غسيل كلوى لها، فأخرج والدته وأجرى لها الغسيل بمستشفى دسوق العام.

وأوضح ابن السيدة المتوفاة، أن المستشفى أغلقت أبوابها ورفضت استقبال والدته بعد العودة من الغسيل الكلوى، لافتا إلى أنه استغاث بالنجدة، مؤكدا أن موقف المستشفى استفزه للغاية وقام بتصوير المستشفى وهى مغلقة وتم نقل والدته إلى مستشفى أخرى بكفر الشيخ وعند دخولها توفيت. 

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،أن الأمر قيد التحقيق، معقبا:" اللى عرفته مؤخرا أن الحالة لم تكن مصابة بكورونا من الأساس".
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