تحسن المؤشرات العامة.. عضو اقتصادية النواب يكشف سبب إطلاق مبادرة تشجيع المنتج المحلى

قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن جميع المؤشرات الإقتصادية تدل أن الظروف الاقتصادية تحسنت فى مصر، بعد فك حظر التجوال بسبب جائحة كورونا وذلك مايجعل هناك سهولة كبيرة فى دعم الاسرة الأكثر احتياجا.
وأكد "السيد"، لـ"صدى البلد"، أن جائحة كورونا تسبب فى انهيار اقتصاديات كبيرة حول العالم ولكن الامور خارجيا بدأت تعود لوضعها الطبيعي مما ادى الى عودة تحويلات المصريين فى الخارج تدريجيا مره أخرى فضلا عن زيادة الدخل قناة السويس والتصدير للخارج.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن المصانع أيضا بدات تعود لسابق عهدها بعد ماكنت مغلقة وذلك ينتج عنه عودة التصدير خارجيا، وذلك مادفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق مبادرة تشجيع المنتج المحلى وتقديم خصومات على بطاقات التموين.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلًا عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلًا عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في المجتمع. جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ،ان الاجتماع تناول عرض المؤشرات والتقديرات الأولية للأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2019 /2020.