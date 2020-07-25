خبير يكشف تفاصيل إنشاء أكبر مزرعة بالشرق الأوسط لإنتاج الجوجوبا باستثمارات 35 مليون جنيه

كشف إسماعيل محمود الخبير الزراعى، عن إنشاء أكبر مزرعة فى مصر والشرق الأوسط لإنتاج شتلات أشجار الجوجوبا بطاقة 5 ملايين شتلة بمواصفات عالمية واستثمارات 35 مليون جنيه .





وقال المهندس إسماعيل محمود عبر فقرات برنامج " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان المشتل هو الأضخم من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط ، طاقته الإنتاجية بلغت 50 الف شتلة يوميا ، بمواصفات جودة فائقة ، حيث بلغ إنتاج الشتلة الواحدة من البذور 15 كيلو وجار تسجيلها بوزارة الزراعة كما وصل إنتاج الفدان الى طن و600 كيلو من ثمار الجوجوبا عند عمر 6 سنوات وهو ما جعل الشركات الزراعية العالمية تتهافت عليها ، لافتا الى ان المشتل انفرد بإنتاج شتلات الذهب الأصفر عالية الجودة والإنتاجية للبذور وهى جوبا 1250 وجوبا 1800 وجوبا 2500 ، وهى غير موجودة بالعالم سوى فى مصر ، وتدل الأرقام على عدد البذور فى الكيلو الواحد













وأوضح خبير زراعات الجوجوبا ، إن الشركة المصرية الخليجية للاستصلاح الأراضي المالكة للمشتل قررت الاتجاه الى التصنيع واستخراج زيوت الذهب الأصفر الذي يستخدم فى الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل بالإضافة لاستخدامه كوقود فائق الجودة للطائرات ، لافتا الى انه تم إنشاء معصرة لبذور الجوجوبا بأحدث النظم العالمية ، والدخول فى شراكة مصرية اردنية امريكية ، لاستخراج زيوت الجوجوبا .







