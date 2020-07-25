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أخبار البلد

خبير يكشف تفاصيل إنشاء أكبر مزرعة بالشرق الأوسط لإنتاج الجوجوبا باستثمارات 35 مليون جنيه

السبت 25/يوليه/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
كشف إسماعيل محمود الخبير الزراعى، عن إنشاء أكبر مزرعة فى مصر والشرق الأوسط لإنتاج شتلات أشجار الجوجوبا بطاقة 5 ملايين شتلة  بمواصفات عالمية واستثمارات 35 مليون جنيه . 

وقال المهندس إسماعيل محمود  عبر فقرات برنامج " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان المشتل هو الأضخم من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط ، طاقته الإنتاجية بلغت 50 الف شتلة يوميا ، بمواصفات جودة فائقة ، حيث بلغ إنتاج الشتلة  الواحدة من البذور 15 كيلو وجار تسجيلها بوزارة الزراعة كما وصل إنتاج الفدان الى طن و600 كيلو من ثمار الجوجوبا عند عمر 6 سنوات وهو ما جعل الشركات الزراعية العالمية تتهافت عليها ، لافتا الى ان المشتل انفرد بإنتاج شتلات الذهب الأصفر عالية الجودة والإنتاجية للبذور وهى جوبا 1250 وجوبا 1800 وجوبا 2500 ، وهى غير موجودة بالعالم سوى فى مصر ، وتدل الأرقام على عدد البذور فى الكيلو الواحد  



وأوضح خبير زراعات الجوجوبا ، إن الشركة المصرية الخليجية للاستصلاح الأراضي المالكة للمشتل قررت الاتجاه الى التصنيع واستخراج زيوت الذهب الأصفر الذي يستخدم فى الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل بالإضافة لاستخدامه كوقود فائق الجودة للطائرات ، لافتا الى انه تم إنشاء معصرة لبذور الجوجوبا بأحدث النظم العالمية ، والدخول فى شراكة مصرية اردنية امريكية ، لاستخراج زيوت الجوجوبا .


https://www.youtube.com/watch?v=KK9cU0BZNmo
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