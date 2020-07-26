في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. عمليات التعليم تتابع وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان

تقوم الان غرفة العمليات المركزية المختصة بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2020 بوزارة التربية والتعليم ، بمتابعة عملية وصول أوراق اسئلة اليوم الثاني من امتحانات الدبلومات الفنية من مراكز توزيع الاسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية الموجودة بجميع محافظات مصر.
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ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020.
وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020.
ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو.
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كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضو