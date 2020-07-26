AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. عمليات التعليم تتابع وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:02 ص
طلاب
طلاب
Advertisements
ياســـمين بدوي
تقوم الان غرفة العمليات المركزية المختصة بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2020 بوزارة التربية والتعليم ،  بمتابعة عملية وصول أوراق اسئلة اليوم الثاني من امتحانات الدبلومات الفنية من مراكز توزيع الاسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية الموجودة بجميع محافظات مصر.

اقرأ ايضا |

ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020.

وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020.

ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة  4450 عضو.

اقرأ ايضا |

كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان  177326 عضو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل انطلاقها السبت.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الدبلومات الفنية 2020

قبل انطلاقها غدا.. معلومات رقمية تلخص منظومة امتحانات الدبلومات الفنية 2020

امتحانات الدبلومات الفنية 2020.. 776 ألف طالب يمتحنون اللغة العربية اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة

عمليات التعليم تتابع وصول امتحانات العربي والدين إلى لجان الدبلومات الفنية

التزام طلاب الدبلومات الفنية بإمبابة بالإجراءات الاحترازية.. وغياب أولياء الأمور عن المشهد

أولياء أمور طلاب الدبلومات الفنية بإمبابة يفترشون الأرصفة أمام اللجان

ترشيحاتنا

ميغلاش عليك.. التموين: خصم الـ 200 جنيه على البطاقة ليس نقدياً ويتم استخدامه مرة واحدة

الأزمة تشتعل .. شوبير يطلق قذيفة في وجه أحمد عيد بعد نفيه خبر شطب عضويته من الزمالك

رغم فوائدها .. هؤلاء ممنوعون من الحلبة

بـ 2 جنيه.. مكون سحري لـ تنظيف الكرشة بطريقة سهلة

كل ما تريد معرفته عن عقار إنترفيرون لـ علاج فيروس كورونا

الزمالك يكذب شوبير بشأن شطب عضوية أحمد عيد عبد الملك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان شفاف.. ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

بفستان أنيق .. فاتن موسى تبرز جمالها مع زوجها حسين فهمي

تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور