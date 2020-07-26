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مرأة

٢٦ يوليو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:00 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

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شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 26 يوليو فإن ذلك يعني أنك عنيد ومنظم ومحدد، ولديك روح تنقيب وبحث، تعيش مشاعر الحب والصداقة بقوة، وتتمسك بجذورك. أنت أيضا واقعي وعملي ولا تحب العيش في الأحلام.

نصيحة:

هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

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