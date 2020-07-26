رأس محمد .. جمال الطبيعة يتجلى فى جنوب سيناء

تهتم وزارة البيئة بصورة خاصة، ومؤسسات الدولة بصورة عامة، بالمحميات الطبيعية الموجودة في مصر، حيث إنها تعد ثروة قومية، تعمل الدولة على حمايتها مع تطويرها وفق أحدث النظم العالمية، كما قامت وزارة البيئة بعملية تدريب المرشدين السياحيين على متطلبات السياحة البيئية.





30 محمية طبيعية مصرية

تحتوى مصر علي 30 محمية طبيعية، كما أن هناك مقترح بإضافة اثنتين آخرتين خلال الفترة المقبلة، ولكن وفق قواعد ولوائح معينة للعمل فيها، وفقا لقانون رقم 102 لسنة 1983 وبالتالي لابد أن تتسم المحميات بمزايا معينة ولا يمكن عمل أي نشاط فيها إلا وفق قواعد وشروط معينة.





تطوير المحميات الطبيعية

تحرص وزارة البيئة على تطوير المحميات الطبيعية الموجودة في مصر، بإجمالي ١٣ محمية، وفقا للأولوية





اعادة ترسيم حدود المحميات

المحميات الطبيعية هي جزء من التوازن البيئي، والحفاظ عليها مسؤولية المجتمع والمؤسسات المنوط بها ذلك، ولكن نتيجة التغير المناخي، بالإضافة إلى التغير البييئ الذي يشهده الكوكب، أصبح هناك مساحات كثيرة من المحميات الطبيعية، فقدت الحساسية البيئية الخاصة بها، مما أدى إلى فقد خصائصها كمحمية، وهو ما يتطلب إعادة ترسيم تلك المحميات.





تشير كافة الدراسات المتخصصة إلى أنه لابد من إعادة ترسيم حدود المحميات خلال الـ 30 عاما المقبلة، وذلك من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والمحميات الطبيعية وترك الجزء الآخر الذي لا يعد محمية لمسارات التنمية.

انتهت وزارة البيئة من تطوير مراكز وخدمات الزوار والبنية الاساسية بعدد من المحميات،وتاتى محمية رأس محمد على راس المحميات





محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء

رأس محمد هي محمية طبيعية مصرية في جنوب سيناء تقع على بعد 12 كم من شرم الشيخ وتعتبر مساحتها 480 كم وتمتاز بطقس شديد الحرارة صيفا ومعتدل شتاء تجاور المحمية خليج العقبة إلى الشرق وتجاور خليج السويس إلى الغرب واعلنت كمحمية طبيعية في 1983 تقع المحمية عند التقاء خليج السويس وخليج العقبة، وتمثل الحافة الشرقية لمحمية رأس محمد حائطًا صخريًا مع مياه الخليج الذي توجد به الشعاب المرجانية.





اعلنت كمحمية لما تحتوية على عدد من الأنظمة الايدلوجية الهامة وعالية الحساسية مثل (الشعب المرجانية، وبيئة المنجروف وبيئة الادوية الصحراوية، والبيتة الساحلية وتتمثل في سهول طينية واراضى ملحية، وبيئة الحشائش البحرية وهذه المحمية من أشهر معالم سيناء).





كما توجد قناة المانجروف التي تفصل بين شبه جزيرة رأس محمد وجزيرة البعيرة بطول حوالي 250 م. وتتميز منطقة رأس محمد بالشواطئ المرجانية الموجودة في أعماق المحيط المائى لرأس محمد والأسماك الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض والأحياء المائية النادرة، وتحيط الشعاب المرجانية برأس محمد من كافه جوانبها البحرية كما تشكل تكوينا فريدا حيث أن هذا التكوين له الأثر الكبير في تشكيل الحياة الطبيعية بالمنطقة كما تشكل الانهيارات الأرضية "الزلازل"





تكونت الكهوف المائية أسفل الجزيرة كما أن المحمية موطن للعديد من الطيور والحيوانات الهامة مثل: الوعل النوبى بالمناطق الجبلية وأنواع الثدييات الصغيرة والزواحف والحشرات والتي لا تظهر إلا بالليل، كما أن المحمية موطن للعديد من الطيورالهامة مثل البلشونات والنوارس.



