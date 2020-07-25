بعد عرض تقرير الحكومة عن الربع الثاني.. خبراء يشيدون بأداء الاقتصاد.. تعافي أسواق المال واستمرار هبوط الدولار في الفترات القادمة أبرز التوقعات



خبيرة أسواق مال:





مزيد من الأداء الإيجابي للمؤشرات الفرعية وارتفاعها بوتيرة كبيرة



خبير اقتصادي يكشف مستقبل أسعار الدولار خلال الفترة القادمة







اشاد خبراء الاقتصاد واسواق المال بأداء الاقتصاد المصري خلال الاسابيع الماضية، لتنعكس تلك التحركات علي مؤشرات البورصة المصرية و سعر الصرف الأجنبي الذي شهد استقرارا في الفترات السابقة.





وذكر الخبراء إنه بالرغم من تداعيات فيروس كورونا التي شهدها الاقتصاد العالمي، إلا أن أداء الاقتصاد القومي كان قويا وهو ما ظهر في تقرير رئاسة مجلس الوزراء عن الربع الثاني.





أداء قوي لأسواق المال







وتوقعت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال مزيدًا من الأداء الإيجابي للمؤشرات الفرعية وارتفاعها بوتيرة اكبر من المؤشر ايجي اكس 30 والذي قد يتجه صوب 12000 في ظل هدوء الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.













وأضافت حنان رمسيس في تصريحات لـ صدى البلد، أن تقرير مجلس الوزراء عن الربع الثاني يظهر فيه آثار جائحة كورونا بصورة جيدة.







وتابعت : واشار التقرير الي ارتفاع اعداد المتعاملين الافراد الي 33 الف متعامل مفعل تعاملاته مقارنة بــ 24 الف عميل بزيادة 33 % وارتفاع في قيم التداول بنسبة 14% بسبب سيولة الافراد ومتاجراتهم السريعة واستخدامهم اساليب التداول الخاصة بذات الجلسة واليوم التالي كل هذا ساهم في ارتفاع التداولات اليومية لتقترب من 2 مليار جنيه يوميا.









ولفتت إلى أن المؤشرات الفرعية كل نقطة مقاومة فية ستتحول لنفطة دعم ينطلق منها المؤشر الي ارتفاعات قياسية لم تشهدها تلك المؤشرات من قبل.





سعر الدولار متوقع الهبوط







توقع سمير رؤوف الخبير الاقتصادي أن يستمر هبوط اسعار صرف الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري.









أرجع سمير رؤوف في تصريحات لصدى البلد، السبب إلى عوده ارتفاع الاحتياطي النقدي من مستويات 36 مليار دولار 38 مليار دولار.







دعم صندوق النقد للاصلاحات في مصر







وتابع الخبير الاقتصادي :بالاضافة الي مساندة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري مع عودة جزء كبير من الحياة الاقتصادية والمعيشية مما ساهم في دعم الاحتياطي النقدي المصري.













سعر صرف الدولار بالبنوك







واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات أول أيام الأسبوع والمحددة اليوم السبت؛ ليصل متوسط سعر العملة الخضراء لدي البنك المركزي المصري نحو 15.92 جنيه للشراء مقابل 16.02 جنيه للبيع.









وصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.













وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك "الأهلي المصري، مصر، العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي، البركة" نحو 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.









وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك " الإسكندرية، المصرف المتحد، بنك مصر إيران للتنمية، التعمير والاسكان" نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.









سجل الدولار مقابل الجنيه كأعلي سعر، في بنوك " الأهلي الكويتي، بلوم، مصرف أبوظبي الاسلامي، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، كريدي أجريكول، عودة" نحو 15.94 جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.



