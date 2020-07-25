AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الفيوم: سلمنا الأمن القائمة السوداء لمقاولين استخدموا أسماء وهمية

السبت 25/يوليه/2020 - 11:33 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إنه منذ شهر تعمل الأجهزة التنفيذية المعنية بمراجعة كافة تراخيص البناء التى صدرت منذ عام 2015، حتى يكون لدينا حصر واقعى لكافة العقارات ومعرفة المخالف منها.

ونوه محافظ الفيوم إلى أنه تم عمل قائمة سوداء لكافة المقالين الذين استخدموا أسماء وهمية وتم إرسالها القائمة للأمن.

وأضاف "الأنصارى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن قانون التصالح لا يجرم ولا يحدد عقوبة على أحد، بل يعالج شكل معين وصلت إليه البلاد خلال الـ40 عاما الماضية.

 وأشار أحمد الأنصاري إلى أنه سيتم محاسبة كل من يثبت أنه خالف القانون، وتابع: "لا يوجد لدينا رفاهية التستر على مسئول أو موظف أو مقاول فاسد"، مشيرًا إلى أنه تم إحالة  700 حالة إلى النيابة بسبب مخالفات البناء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم: التصالح في مخالفات البناء القديمة ولا تهاون في الجديدة

محافظ الفيوم تعليقًا على الثانوية العامة: جاهزون على أعلى مستوى

محافظ الفيوم يوجه بمراجعة جميع تراخيص المباني الصادرة قبل قرار إيقاف أعمال البناء

وجه بتيسير الإجراءات.. محافظ الفيوم يتابع ملف التصالح في مخالفات المباني

نتلقى الآن طلبات التصالح.. محافظ الفيوم: تعاملنا مع نحو ألف مخالفة بناء.. فيديو

استرداد 300 فدان.. محافظ الفيوم: لا تهاون مع المتعدين على أراضي الدولة.. فيديو

ترشيحاتنا

لا مجال للتراجع.. دير شبيجل: أردوغان هو من بدأ الحرب في ليبيا والجيش المصري مفوض بالتدخل

الجيش الليبي يكشف سبب لقاء أردوغان والسراج في اسطنبول

مع تصاعد التوتر.. تحركات لسلاح الجو التركي في شرق المتوسط

عداد كورونا فى مصر.. 91583 إصابة.. 32903 شفاء.. 4558 وفاة

تريند الفن | فنانون يرفضون عمل بناتهم في التمثيل.. وأحمد السعدني يشعل السوشيال ميديا بصورة نادرة

كلوب يعلن عدم استكمال عقده مع ليفربول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السمنة تصيبك بـ كورونا.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون

رغم فوائدها .. هؤلاء ممنوعون من الحلبة

كيف تحمي بشرتك في الصيف؟.. هاني الناظر يجيب