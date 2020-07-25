محافظ الفيوم: سلمنا الأمن القائمة السوداء لمقاولين استخدموا أسماء وهمية

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إنه منذ شهر تعمل الأجهزة التنفيذية المعنية بمراجعة كافة تراخيص البناء التى صدرت منذ عام 2015، حتى يكون لدينا حصر واقعى لكافة العقارات ومعرفة المخالف منها.





ونوه محافظ الفيوم إلى أنه تم عمل قائمة سوداء لكافة المقالين الذين استخدموا أسماء وهمية وتم إرسالها القائمة للأمن.





وأضاف "الأنصارى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن قانون التصالح لا يجرم ولا يحدد عقوبة على أحد، بل يعالج شكل معين وصلت إليه البلاد خلال الـ40 عاما الماضية.





وأشار أحمد الأنصاري إلى أنه سيتم محاسبة كل من يثبت أنه خالف القانون، وتابع: "لا يوجد لدينا رفاهية التستر على مسئول أو موظف أو مقاول فاسد"، مشيرًا إلى أنه تم إحالة 700 حالة إلى النيابة بسبب مخالفات البناء.