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اتفهمت غلط.. فاروق جعفر يكشف حقيقة تصريحاته حول مجاملة الحكام الأفارقة..فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:39 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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محمد حليم قنديل

علق الكابتن فاروق جعفر علي حقيقة تصريحاته بخصوص مجاملة الحكام الافارقة, قائلا "انا بتكلم عن حاجات بس الناس فهمت غلط .. انا بتكلم علي الحكام ودورها في تعطيل أو فوز الفرق المصرية .. دا كان كلامي".

وأضاف  فاروق جعفر خلال تصريحات تليفزيونية, أنه خلال تصريحاته تحدث عن محمود علاء وان الفريق عندما يكون مكون من 11 لاعب ويتم طرد لاعب من الفريق يؤثر علي آدائه.

وتابع جعفر, أن الزمن الماضي لم يكن به الامكانيات المتواجدة الان والمتوفرة للحكام في الوقت الحالي وهذا آثر عليهم.

وأوضح  أنه في إحد المواقف تعرض للحكم وقال له " إحنا ممكن نكسب لو مشينا علي كذا وكذا".

وأشار إلي أنه لم يقل علي الحكم الافريقي انه ياخذ مقابل ورشاوي لطرد لاعب أو غيره ولكنه قال ان الحكم الافريقي دائما يكون مع صاحب الارض.

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