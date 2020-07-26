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اقتصاد

الحكومة تقترض 48 مليار جنيه من البنوك في أسبوع.. لماذا؟

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:00 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تستهدف الحكومة خلال الأسبوع الجاري؛ الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية؛ بقيمة تصل لـ 48 مليار جنيه بزيادة تبلغ  قدره 1.5 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي؛ بهدف تمويل الفجوة التمويية بالموازنة.


قال تقرير أصدرته إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية واطلع "صدي البلد" على نسخة منه؛ إنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لتدبير عمليات الاقتراض وتحديد أسعار الفائدة علي تلك الطروحات من سندات وأذون الخزانة.

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ذكر التقرير أن عمليات الاقتراض ستتم عبر 3 عطاءات دورية لهذا الأسبوع، ومحددة بأيام " الأحد، الخميس، الثلاثاء".

أشار التقرير إلى أنه من المستهدف بيع أذون خزانة لآجال "91، 266، 364، 182" يوما بـ 39.5 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من هذا الأسبوع.

قال التقرير إن سيتم بيع أجلي 91 و 266يوما بـ 19 مليار جنيه خلال اليوم الأحد، و كذلك أجلي 182 و 364 يوما بـ20.5 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.

وأشار التقرير إلى أنه من المستهدف بيع سندات خزانة لاستحقاقات 5 و 10  و 15 سنوات بقيمة 8.5مليارات جنيه، خلال الثلاثاء المقبل.

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