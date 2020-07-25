AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول يقترب من الإعلان عن أولى صفقاته

السبت 25/يوليه/2020 - 11:51 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
يقترب نادي ليفربول من إعلان ضمه أولى صفقاته في سوق انتقالات الصيفية المقبل، بحسب تقرير صحفي، إذ تفصله خطوة واحدة فقط.

وتياجو ألكانتارا، نجم بايرن ميونيخ، ومنتخب إسبانيا البالغ من العمر 29 عامًا، ألمح في وقت سابق، إلى نيته مغادرة صفوف النادي البافاري، من أجل خوض تجربة احترافية جديدة، خاصة أن عقده ينتهي بحلول صيف 2021، وسط تأكيدات بأنه يود اللعب في منافسات الدوري الإنجليزي، بالتحديد تحت قيادة يورجن كلوب.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت في وقت سابق، أن المدرب الألماني ساهم بدور فعال في إتمام الصفقة، موضحة أن الإعلان الرسمي يقترب، حيث عنونت: "تمت تقريبًا".

وفي سياق متصل، كشف كلوب بنفسه أمس الجمعة، حقيقة ضم تياجو بقوله لـ"شبكة سكاي سبورتس": "لا يوجد ما يمكنني قوله في الوقت الحالي".

وأتم: "ليست لدي أي فكرة عمن سيلعب معي في الموسم المقبل".

واليوم السبت، أكدت صحيفة بيلد الألمانية أن ليفربول توصل إلى اتفاق مع تياجو على كل البنود الشخضية، لكنه ما يزال يجرى مفاوضات متقدمة مع إدارة النادي البافاري، في ظل رغبة الريدز دفع 25 مليون يورو، في الوقت الذي يطالب خلاله الألمان الحصول على 40 مليون يورو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلوب يتمسك بضم فيرنر إلى ليفربول خلال ميركاتو الصيف

تياجو ألكانتارا يقترب من العودة إلى الدوري الإسباني

صراع شرس بين أندية أوروبا على نجم نابولي

تشيلسي يقترب من التوقيع مع فيرنر لمدة 5 سنوات

فى ذكرى ميلاد صانع ثورة ليفربول الحديثة.. تعرف على أشهر كذبة بتاريخ يورجن كلوب

أولى صفقات ليفربول.. رئيس نادي بايرن ميونخ يؤكد رغبة تياجو ألكانتارا في الرحيل

ترشيحاتنا

مريض فيروس كورونا يغتصب مراهقة داخل حجر صحي في الهند .. تفاصيل

تخفيض 20% من رسوم التصالح والمخالف في القائمة السوداء.. مقترح برلماني لسد غرامات البناء

لا مجال للمتربصين.. كبار العلماء: اختلاف الأزهر والبرلمان على مشروع قانون الإفتاء نضج للحوار الوطني

راجع نفسه.. إبراهيم حسن يرد على تصريحات فاروق جعفر ..فيديو

غير قادر على الإنجاب.. الإعدام شنقاً لقاتلة زوجها والسجن 15 سنة لابنها في البساتين

كلوب يعلن عدم استكمال عقده مع ليفربول

AdvertisementS

ارحمونا يرحمكم الله...تعليق غاضب من خالد بيومي على تصريحات فاروق جعفر

بتقبضوا الحكام ومبتخدوش بطولات.. رد ساخر من أحمد بلال على تصريحات فاروق جعفر

طالبه بالاعتذار للاسماعيلى| أسامة خليل مهددا فاروق جعفر: سأحكى ما حدث في أمريكا

بـ الكلمات .. نشيد الأهلي الجديد قبل افتتاح القناة عقب تطويرها

أول رد من الصفاقسي بعد حرمانه من القيد 3 فترات بسبب الأهلي وأجاي

محامى صالح جمعة يحسم جدل توقيعه لـ الزمالك.. تفاصيل

أخبار الأهلي.. 3 أزمات تحاصر الفريق.. شوبير يرد على فاروق جعفر

بعد تصريحات فاروق جعفر.. شطة يروي موقفا لـ صالح سليم بشأن مجاملة الحكام لـ الأهلي

الصفاقسي لـ صدى البلد: المثلوثي لاعب فى الزمالك.. وتأخرنا فى تنفيذ الاتفاق مع الأهلي

مش جديد عليه.. أسامة خليل لـ صدى البلد: فاروق جعفر أهان الكرة المصرية

شاهد.. الظهور الأول لـ كيان ابنة محمد صلاح.. صور

أخبار الزمالك| عمر خربين يقترب.. ونجم الفريق يغيب عن التدريبات.. ومباراة الأبيض ووادي دجلة على 4 أشواط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير آيس كريم آبل باي.. خطوة بخطوة

تحديثات منتصف العمر لـ هيونداي سوناتا 2021.. صور

السمنة تصيبك بـ كورونا.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون