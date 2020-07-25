ليفربول يقترب من الإعلان عن أولى صفقاته

يقترب نادي ليفربول من إعلان ضمه أولى صفقاته في سوق انتقالات الصيفية المقبل، بحسب تقرير صحفي، إذ تفصله خطوة واحدة فقط.
وتياجو ألكانتارا، نجم بايرن ميونيخ، ومنتخب إسبانيا البالغ من العمر 29 عامًا، ألمح في وقت سابق، إلى نيته مغادرة صفوف النادي البافاري، من أجل خوض تجربة احترافية جديدة، خاصة أن عقده ينتهي بحلول صيف 2021، وسط تأكيدات بأنه يود اللعب في منافسات الدوري الإنجليزي، بالتحديد تحت قيادة يورجن كلوب.
وكانت صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت في وقت سابق، أن المدرب الألماني ساهم بدور فعال في إتمام الصفقة، موضحة أن الإعلان الرسمي يقترب، حيث عنونت: "تمت تقريبًا".
وفي سياق متصل، كشف كلوب بنفسه أمس الجمعة، حقيقة ضم تياجو بقوله لـ"شبكة سكاي سبورتس": "لا يوجد ما يمكنني قوله في الوقت الحالي".
وأتم: "ليست لدي أي فكرة عمن سيلعب معي في الموسم المقبل".
واليوم السبت، أكدت صحيفة بيلد الألمانية أن ليفربول توصل إلى اتفاق مع تياجو على كل البنود الشخضية، لكنه ما يزال يجرى مفاوضات متقدمة مع إدارة النادي البافاري، في ظل رغبة الريدز دفع 25 مليون يورو، في الوقت الذي يطالب خلاله الألمان الحصول على 40 مليون يورو.