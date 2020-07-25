غدا.. المالية تبيع أذون خزانة بـ23 مليار جنيه

تطرح وزارة المالية ، غدا الأحد، أذون وسندات خزانة بقيمة 23 مليار جنيه، لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة.





قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنه من المستهدف بيع أجلي 91 و266 يوما بقيمة 19 مليار جنيه.





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وبحسب التقرير فإنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ 8.5 مليار جنيه، و أجل 266 يوما بـ 10.25 مليار جنيه.





ومن المقرر أيضا أن تقوم الوزارة ببيع سند خزانة لاستحقاق 5 سنوات بـ 4 مليارات جنيه اليوم.





ومع طرح الوزارة لأدوات الدين اليوم بـ23 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين اثنين خلال يومي الخميس والاثنين المقبلين بقيمة 25 مليار جنيه.





وتستهدف الحكومة خلال الأسبوع الجاري؛ الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية؛ بقيمة تصل لـ 48 مليار جنيه بزيادة تبلغ قدره 1.5 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي لتمويل الفجوة التمويية بالموازنة.