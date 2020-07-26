لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. تعرف على أماكن اختبارات القدرات

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.













أتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020.













وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:

1. كليات الإعلام.

2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

3. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

8. كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

9. كليات التربية الرياضية.

10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.