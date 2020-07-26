AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. تعرف على أماكن اختبارات القدرات

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:01 ص
طلاب
طلاب
Advertisements
نهلة الشربينى
تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.



أتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020.



وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:
1. كليات الإعلام.
2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).
3. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).
4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
7. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).
8. كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).
9. كليات التربية الرياضية.
10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.
11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تعلن تفاصيل اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات لطلاب الثانوية العامة 2020

تنسيق 2020 .. تفاصيل اختبارات القدرات للالتحاق بـ11 كلية وطريقة التسجيل والأوراق المطلوبة

تنسيق 2020.. تفاصيل اختبارات القدرات للالتحاق بـ11 كلية.. طريقة التسجيل والأوراق المطلوبة.. وتوجيهات من وزير التعليم العالي لإجرائها وسط إجراءات احترازية

التعليم العالي في أسبوع.. اجتماع الأعلى للجامعات.. عبد الغفار يستعرض الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.. وإعلان تفاصيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2020

تعرف على كليات يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات وأماكنها

450 جنيها رسوم اختبارات القدرات لكليات تنسيق 2020.. تعرف على الموعد و الأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

بـ الكلمات .. نشيد الأهلي الجديد قبل افتتاح القناة عقب تطويرها

محمد صلاح: فاروق جعفر أساء لمصر كلها وليس للزمالك فقط.. فيديو

رضا عبدالعال: تصريحات فاروق جعفر ليس لها علاقة بأحقية الزمالك في لقب نادي القرن.. فيديو

لماذ يكره صيام يوم عرفة للحجاج .. دار الإفتاء تجيب

السيسي لـ رئيس جنوب افريقيا: نرفض أي إجراء أحادي يمس حقوق مصر في مياه النيل

بعد دعم ابنه.. وفاء الكيلاني تبرز حبها لطليقة زوجها تيم حسن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور

طريقة تحضير آيس كريم آبل باي.. خطوة بخطوة

تحديثات منتصف العمر لـ هيونداي سوناتا 2021.. صور