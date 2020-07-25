أهم الأخبار.. السيسي: نرفض أي مساس بحقوق مصر في مياه النيل.. ويجري اتصالا بنائب أمير الكويت.. تراجع كورونا.. البابا يعلن موعد فتح الكنائس

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي :
السيسي يجري اتصالا بنائب أمير الكويت للاطمئنان على صحة الشيخ صباح الأحمد
اجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيا بنائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للاطمئنان علي صحة اخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت... للتفاصيل اضغط هنا
الصحة: تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 40 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة حتى اليوم... للتفاصيل اضغط هنا
السيسي لـ رئيس جنوب افريقيا: نرفض أي إجراء أحادي يمس حقوق مصر في مياه النيل
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا"... للتفاصيل اضغط هنا
الرئيس التونسي يكلف هشام المشيشي وزير الداخلية بتشكيل الحكومة الجديدة
كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة، حسبما أفادت الوكالة التونسية للأنباء... للتفاصيل اضغط هنا
516 مسجدا لصلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة
حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد السعودية 516 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك هذا العام بفي مكة المكرمة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ... للتفاصيل اضغط هنا
لا مجال للمتربصين.. كبار العلماء: اختلاف الأزهر والبرلمان على مشروع قانون الإفتاء نضج للحوار الوطني
قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، إنها تابعت ردود الأفعال المختلفة على رأي الأزهر الشريف في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء
في إطار التقاليد البرلمانية التي أوجبها الدستور من ضرورة أخذ رأي الأزهر كونه المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية... للتفاصيل اضغط هنا
البابا تواضروس: عودة الصلاة بالكنائس 3 أغسطس
كشف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، موعد عودة الصلاة بالكنائس، قائلا:"عودة الكنائس يوم ٣ اغسطس مع الاخذ بالإجراءات الاحترازية الصحية، وفرد لكل دكة"... للتفاصيل اضغط هنا
ليبيا.. فقدان الاتصال بطائرة قادمة من تركيا تقل وزراء حكومة الوفاق
أعلنت الخطوط الليبية، السبت، أنها فقدت الاتصال بطائرتها القادمة من تركيا وعلي متنها أعضاء حكومة الوفاق في ليبيا... للتفاصيل اضغط هنا