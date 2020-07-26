أخبار الحوادث .. ننشر حركة تنقلات الضباط بالمحافظات.. تفاصيل جديدة في جريمة إلقاء أب بأبنائه أسفل عجلات القطار..الإعدام شنقا لقاتلة زوجها فى البساتين

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:





ماطل في سداد 300 جنيه.. اعترافات المتهم بقتل صديقه طعنا بالسكين فى الاسماعيلية

اعترف المتهم بقتل صديقه بمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الاسماعيلية بتفاصيل جريمته امام نيابة مركز التل، اليوم السبت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أثناء تفريغ صندوق قمامة.. عمال نظافة يعثرون على جثة رضيع غرب الإسكندرية

. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. أثناء تفريغ أحد صناديق القمامة، عثر عمال نظافة بشركة نهضة مصر على جثة رضيع دون ملابس داخل أحد أكياس القمامة، وذلك بمنطقة مينا البصل، غرب الإسكندرية.





من أصل 95.. الإدارية العليا ترفض 78 طعنًا على انتخابات مجلس الشيوخ

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض 78 طعنًا محالة من محكمة الدرجة الأولي " القضاء الإدارى "علي انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فيما حجزت 17 طعنًا آخرين للحكم بجلسة الغد، ليصل بذلك إجمالي الطعون التى نظرتها المحكمة للفصل في موضوعها 95 . . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الحركة الداخلية لمديرية أمن البحيرة.. نقل 8 رؤساء مباحث وتجديد الثقة فى 6 ومدير مباحث التموين.. تفاصيل

لاقت حركة ترقيات وتنقلات قيادات وضباط مديرية أمن البحيرة استحسان العاملين بالمديرية وأهالى المحافظة. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ننشر حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بمديرية أمن سوهاج

اعتمد اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج الحركة الداخلية لضباط الشرطة بالمديرية والمراكز والاقسام، وتم تصعيد عدد من القيادات الشابة لتولي مناصب قيادة في المركز والاقسام. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تفاصيل جديدة في جريمة إلقاء أب أبناءه الثلاثة أسفل عجلات القطار

قال أهالي قرية معصرة ملوي جنوب المنيا التي شهدت حادث مقتل 3 أشقاء أمام قطار على يد والدهم، إن الأب لديه 6 أبناء، وقد تخلص من 3 منهم، بإلقائهم أمام قطار قادم من جنوب الصعيد عصر أمس الجمعة، ثم حاول إخفاء الجثث بردم تراب وزلط عليها، في محاولة منه لإخفاء معالم الجريمة. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مدير أمن المنيا يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط

اعتمد اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا حركة التنقلات الداخليه لرؤساء المباحث والضباط بالمديرية . . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بالأسماء.. اعتماد الحركة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة فى مديرية أمن قنا

اعتمد اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، حركة تنقلات ضباط الشرطة والتى اشتملت تغييرات واسعة بين ضباط المباحث بمختلف المراكز والأقسام. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





حركة تنقلات ضباط الشرطة فى مديرية أمن الإسماعيلية

أصدرت مديرية أمن الاسماعيلية حركة تنقلات داخلية لضباط الشرطة شملت تغييرات كبيرة في تنقلات الضباط داخل المدينة ومراكز المحافظة. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





حركة ترقيات وتنقلات قيادات وضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء محمد والى مدير أمن البحيرة حركة ترقيات وتنقلات قيادات وضباط مدير الأمن قبل اليوم السبت وشملت الحركة. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





جنايات أسوان تحيل قضية تحرش طالب بـ معيدة في الجامعة لدائرة أخرى

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسوان برئاسة المستشار محمد على السيد، اليوم السبت، إحالة قضية التحرش المتهم فيها طالب كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، والمتهم بالتحرش بمعيدة جامعية بالكلية أثناء إمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى المنقضى 2019/2020 إلى دائرة أخرى. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





حركة التنقلات الداخلية لرؤساء المباحث بمديرية أمن بني سويف

. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. اعتمد اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اليوم السبت، حركة تنقلات بين عدد من ضباط المباحث بمراكز وأقسام الشرطة التابعة للمديرية.





حركة تنقلات الشرطة الداخلية في مديرية أمن الشرقية.. تفاصيل

اعتمد اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، حركة التنقلات الداخلية الجديدة بالمديرية. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





القضاء الإداري تؤيد استمرار فرض تدابير وقائية على واردات حديد العيدان

قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى ، برفض الدعوى التى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ وقضبان وعيدان" منتجات جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط لاغراض البناء. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تفاصيل حركة رؤساء مباحث ومأموري المراكز والأقسام فى القليوبية

اعتمد اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية - مدير أمن القليوبية مساء اليوم الحركة الداخلية لرؤساء المباحث وضباط ومأموري الاقسام والمراكز بنطاق المحافظة. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





غير قادر على الإنجاب.. الإعدام شنقًا لقاتلة زوجها والسجن 15 سنة لابنها في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بجميع آراء أعضائها بالإعدام شنقًا لربة منزل ومعاقبة نجلها بالسجن 15 سنة، قتلت زوجها لوجود خلافات بينهما وتشككه في أنجاله لأنه عقيم وغير قادر على الإنجاب في البساتين. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الجنايات تجدد حبس زياد العليمى في قضية خلية الأمل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى تجديد حبس زياد العليمى وأكثر من 35 آخرين المتهمين في القضية المعروفة بـ"خلية الأمل"، 45 يوما على ذمة التحقيقات. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ننشر حركة تنقلات ضباط المباحث بمديرية أمن الدقهلية