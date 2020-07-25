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توك شو

راجع نفسه.. إبراهيم حسن يرد على تصريحات فاروق جعفر ..فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 11:58 م
ابراهيم حسن
ابراهيم حسن
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محمد حليم قنديل

قال إبراهيم حسن, لاعب الأهلى والزمالك السابق ان فاروق جعفر راجع نفسه خلال المداخلة التي اجراها في برنامج الحكاية مع الاعلامي عمرو أديب بخصوص تصريحاته السابقة عن الحكام الافارقة.



وأضاف إبراهيم حسن خلال تصريحات تليفزيونية, أن التصريحات التي قالها بخصوص الحكام الافارقة صحيحة ولكنه ربما شعر بالحرج في المداخلة وليس أكثر.


وتابع إبراهيم حسن, أن جيل 90 في كرة القدم لن يعوض مرة أخري لانه كان يلعب الكرة بمنتهي الحرفية مع قلة  الامكانيات في هذا الوقت.


وأوضح أن لاعبى كرة القدم في الماضي لم يكن عليه ضغوط مثل الآن وكانوا يتقاضون مرتبات شهرية مثل الموظفين و استطاعوا تقديم مباريات  مهمة في تاريخ الكرة المصرية.



وأشار إلي أن منتخب كرة القدم عام 90 قابل فريق هولندا في رحلة صعود كأس العالم ويعتبر فريق هولندا أقوي فريق كرة قدم في العالم فى ذلك الوقت

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