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نائب برلماني: ارتفاع نسبة مخالفات البناء سببها عدم التعامل مع العشوائيات طيلة 50 عامًا

السبت 25/يوليه/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال النائب البرلمانى خالد عبد العزيز، إن طيلة الـ50 عاما الماضية لم تضع الدولة مخططات تفصيلية للمناطق العشوائية حتى بلغت العقارات المخالفة أكثر من 3 ملايين مبنى، بإجمالى  25 مليون وحدة سكنية مخالفة.

وأوضح أن هذا الرقم تم الوصول إليه بعد الإحصائيات التى وصلت إلى البرلمان المصرى ولذلك نحن بصدد إصدار قانون للبناء الموحد جديد يتيح للمواطن استخراج التراخيص بكل سهولة وفى وقت وجيز.

وأضاف "عبد العزيز "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن من اشترى وحدة سكنية مخالفة كان يعلم أنها مخالفة وحصل عليها بقيمة متدنية لا تساوى قيمتها الأساسية فى حال أنها نفذت على أسس قانونية سليمة،مشددًا على أن القانون منح المشترى حق إقامة دعوى على صاحب العقار من أجل إلزامه دفع قيمة المصالحة.
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