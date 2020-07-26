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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الصهيوني برنارد ليفي له أدوار مشبوهة مع الإخوان في 2011..الصحة: قريبًا نصل إلى "زيرو" إصابات خطيرة بكورونا.. البابا تواضروس: عودة الصلاة بالكنائس 3 أغسطس

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصهيوني برنارد ليفي هو عراب الخراب في المنطقة .

زف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة بشرى سارة للمصريين قائلًا: "اقتربنا من الوصول إلى زيرو إصابات شديدة بكورونا، ولكن الإصابات التي ستكون موجودة هي الإصابات المتوسطة والبسيطة.

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن شراسة فيروس كورونا المستجد بدأت تنخفض اكلينيكيا إلا أن الفيروس مازال متواجدا.

قال العميد خالد محجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي،إن هناك أنباء مؤكدة عن استعانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمرتزقة من الصومال لدفعهم داخل الدولة الليبية.

 كشف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، موعد عودة الصلاة بالكنائس، قائلا:"عودة الكنائس  يوم ٣ اغسطس مع الاخذ بالإجراءات الاحترازية الصحية، وفرد لكل دكة".

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسل، إنه تم اكتشاف مجموعات تخريبية تركية تابعة لأردوغان  في  3 دول أوروبية .

قال عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن مبادرة تشجيع المنتج المحلي "ميغلاش عليك"تنطلق غدًا ويشارك فيها عدد كبير من التجار والتخفيضات تصل لأكثر من 20 % .

كشف  الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل مبادرة "مايغلاش عليك"، موضحا انها تهدف لتشجيع المنتجات محلية الصنع، وزيادة قدرة المواطنين على الاستهلاك، وتقديم حركة رواج بالأسواق.

قال سعد السيد على، والد شهيد الشهامة بالدقهلية، إن نجلى غار على شرفه وتصدى لبعض من حاولوا التحرش بشقيقته بألفاظ خارجه، بالقرب من المنزل، وعندما نزلت أمه إليه وصفعته بالقلم أمام الناس، صعد إلى منزله على الفور، وتابع:"ده ابنى الوحيد وبيدرس فى كلية الحقوق، وبيساعدنى فى محل الأحذية بتاعنا وأمه خافت عليه وهو استجاب".
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