مستشار رئيس الحركة الوطنية عن ترشحه للشيوخ: سأكون صوت المواطن

اكد الدكتور سمير عبد الفتاح، مستشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ومرشح الحزب علي المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ بمحافظة القاهرة أن ترشحي خطوة من خطوات الممارسة السياسية السليمة، مشددا علي انني سواء نجحت في الانتخابات او لا سأواصل العمل السياسي في اطار وطني داعم لمصر في جميع المسارات والخيارات .





وتابع دسمير عبد الفتاح قائلا : ان مصر في هذه المرحلة تشهد تحديات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، ان مصر تولد من جديد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتستعيد مجدها الضارب في جذور التاريخ مشيرًا إلى أن الدولة المصرية هي أصل الحضارة وأصل التاريخ .





وعبر مستشار رئيس الحركة الوطنية والمرشح علي المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ بمحافظة القاهرة عن كامل سعادته لترشحه لانتخابات الشيوخ عن دائرة محافظة القاهرة، حيث قال " يسعدني أن أترشح لإنتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة القاهرة من حزب الحركة الوطنية المصرية، لأكون صوتكم وملاذكم، فإن لم أشرف بتمثيلكم في مجلس الشيوخ، سوف نستمر بالعمل معا في حب مصر حفظ الله مصر وشعبها وجيشها ورئيسها من كل شر وسوء".





واكد د سمير عبد الفتاح انه تم غلق باب الترشح لإنتخابات الشيوخ 2020، وقدم فيها العديد من المرشحين من الرجال والنساء المتميزين الذي يحملون من الخبرات الكثير والكثير، ويحظون بمكانة مرموقة في المجتمع، يضعون أمال الشعب والمجتمع نصب أعينهم .



