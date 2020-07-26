في السوشيال ميديا وبلافتات بالشوارع.. مستقبل وطن يبدأ الدعاية لمرشحي مجلس الشيوخ ببني سويف

أعلن النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في بني سويف، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بدء الحزب، في دعم مرشحيه بانتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، التزامًا بالجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.





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وأشار أمين الحزب إلى أن الحزب دفع بـ 3 مرشحين على المقاعد المُخصصة للمحافظة وهم : محمد علي عبد الفضيل، وأحمد محسن، رجلا الأعمال، ونبيل ثروت حميدة نقيب المحامين، بالإضافة إلى مرشحين اثنين في القائمة الوطنية من أجل مصر، وهما الدكتورة حنان سليمان، عميد كلية العلوم بجامعة بني سويف، ورجل الأعمال نادر يوسف، نسيم، إضافة إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن حزب الشعب الجمهوري، يمثلون المقاعد الثلاث المُخصصة للمحافظة ضمن قائمة الصعيد





وأكد العمدة أن الحزب سيطلق حملة دعائية اليوم تتمثل في لافتات الشوارع والميادين، وعلى مواقع التواصل الإجتماعي استجابة لقرارات اللجنة الوطنية للانتخابات.



