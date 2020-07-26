هاني رمزي: فاروق جعفر خانه التعبير.. فيديو

نفى هاني رمزي مدرب منتخب مصر الاسبق وأحد نجوم منتخب مصر في كأس العالم 90، ما تردد على لسان فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق بشأن مجامله الحكام الافارقه لـ منتخب 90 والاندية المصرية بالبطولات الافريقية.





وأكد هاني رمزي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن منتخب مصر 90 تأهل لـ كاس العالم في ايطاليا عقب مشوار تعب وجهد دون اي مجاملات.









وأضاف أن فاروق جعفر بالتاكيد لم يكن يقصد هذا المعنى ولكن "خانه التعبير"، مشددا على ان الجماهير المصرية التي وصل عددها لـ 100 الف مشجع بنوفمبر 89 ساندت المنتخب وكانت كلمه السر وراء التأهل لكأس العالم.





وأكد أنه لم يحدث مطلقا ان تم عقد جلسه مع الحكام الافارقة قبل المباريات، موضحا ان فرق الدوري المصري توجت بالبطولات عقب مشوار جهد وعرق دون الحاجه لاي مجاملات.