محمد منير: الدولة بذلت مجهودا كبيرا في مواجهة كورونا.. لكن غابت عنهم الفرصة

أشاد محمد منير بجهود الحكومة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، عبر حسابه على تويتر.





وقال محمد منير: "اعتقد ان الدولة قيادة ومجلس وزاري برئاسة النشط د. مصطفي مدبولي يبذلون جهدًا ملموسًا ومحسوس كلنا نشهد بذلك لكن غابت عنهم الفرصة ، والفرصة تأتي في الغالب مره واحده في حياة البشر.

وأضاف:" الفرصة التي كانت في اغلاق المحلات الكبرى وأماكن التجمعات الكبيرة مبكرًا بحلول الثامنة مساء ماعدا اغراضنا الضرورية مثل المحلات الصغيرة الخدمية والمستشفيات والصيدليات والامن اليقظ بالطبع والنوم والاستيقاظ مبكرا مع ان تدور عجلة الإنتاج بالتأكيد هذا ماقصدته تماما بضياع الفرصة ودعواتي الله العزيز القدير ان يشفي العالم من هذا الوباء الخطير اللهم بلغت فأشهد.

وتابع : "ما اقصده هو ما يمر به العالم اجمع وهو فيروس كورونا ونري ما يبذله العالم وما يعانيه ونعانيه ايضًا من اجل إيجاد حلول في سبيل مواجهة الفيروس اللعين، رغم قسوة الظروف علي كل البشر و معانتهم من هذا الوباء".





وأختتم: "ولكن لكل مصيبة حلول في اثناء الحظر ومعاناته اليومية ابتدعت الدول المتأزمة حلول تليق بظرف الازمة ومدي تأثيرها علي شعوبهم، وهذا ما أقصده بمعني الفرصة".