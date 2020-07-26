مدير أمن الغربية يعتمد حركة التنقلات لضباط الأقسام ومراكز الشرطة

أعلن اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية اليوم عن حركة التنقلات الداخلية لضباط المباحث على مستوى المديرية، والتى شارك فى إعدادها اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية بالغربية.









كما تضمنت الحركة تكليف العميد وليد العيسوى مدير لمباحث التموين، والعقيد خالد عبد الجواد رئيسا لفرع البحث بالمحلة وسمنود، والعقيد أحمد كوهية رئيس فرع زفتي والسنطة، والعقيد سامح حنيفة مدير لمكتب مدير الأمن، والعقيد تامر المليجي رئيسا لمباحث الآداب بالمديرية، والعقيد دكتور عمرو الحو رئيسا لقسم حقوق الإنسان بالمديرية، والمقدم أحمد الهرميل مفتشا لمباحث المنطقة المركزية بطنطا، والمقدم محمود العرنوسي مفتش مباحث زفتي والسنطة، واستمرار المقدم محمد الدهراوي رئيس مباحث السنطة، وعودة المقدم محمد عيسوي رئيسا لمباحث مركز المحلة، وتولى الرائد محمد النحراوى رئاسة مباحث مركز كفرالزيات، واستمرار الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث أول طنطا، والرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، والرائد أحمد رمزي رئيس مباحث قسم شرطه زفتي، وعودة الرائد أحمد الحجار رئيسا لمباحث قسم ثان طنطا والرائد محمود عبدالجود رئيسا لمباحث القسم بالإنابة، وتولى الرائد عبدالغنى سليه رئاسة قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية، والرائد محمد علاء عمار رئاسة مباحث مركز بسيون.









كما تضمنت الحركة تولى الرائد محمد عمار رئيس مباحث سمنود، والرائد أيمن الشاذلي قسم الأسلحة الغير مرخصة بالمديرية، والرائد محمد الحناوي رئيس مباحث المرافق بطنطا، والرائد أحمد الأشول رئيس مباحث المخدرات بالمديرية، والرائد سمير بحيري رئيسا لوحدة مباحث مركز قطور ، والرائد أحمد عيسي رئيس مباحث مرور زفتي والسنطة، والرائد عمرو شلش رئيس مباحث مرور كفر الزيات، والرائد أحمد الشربيني رئيس مباحث مرور المحلة ، والرائد امين طلعت رئيس مباحث مركز زفتي، والرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث أول المحلة، والرائد محمد نصر رئيس مباحث ثالث المحلة، والرائد أحمد الهيتمي رئيس مباحث المصنفات، واستمرار الرائد أحمد عبدالشافى رئيسا لمباحث قسم ثان المحلة، والرائد أحمد الديب رئيس مباحث قوات الأمن بالمحلة الكبرى.







