اليوم .. ندوة أونلاين بعنوان جنة الشياطين بين الرواية والفيلم

ضمن فعاليات نادي سينما الآداب ، تبث في التاسعة مساء اليوم الأحد، ندوة «أونلاين» عبر تطبيق زووم، تحت عنوان "جنة الشياطين.. بين الرواية والفيلم" ويشارك فيها داليا السجيني وأحمد نبيل.









وتعيد داليا السجيني بالاشتراك مع السينمائي أحمد نبيل زيارة فيلم "جنة الشياطين" للمخرج أسامة فوزي (1999)، المقتبس عن رواية "الرجل الذي مات مرتين" (1959) للروائي البرازيلي جورج أمادو، لمناقشة كيف قدَّم الوسيطان السينمائي والكتابي تصورًا مغايرًا للموت والحياة، عَبْر وضع رؤيتين متناقضتين للعالم في مواجهة بعضهما البعض.









يذكر أن داليا السجيني،مدرس الأدب والفنون في قسم اللغة الفرنسية وآدابها بجامعة القاهرة، ومصورة فوتوغرافية حرة تهتم في أبحاثها بالعلاقات البينية بين الأدب والسينما والفوتوغرافيا.







