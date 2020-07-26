AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

اليوم .. ندوة أونلاين بعنوان جنة الشياطين بين الرواية والفيلم

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
ضمن فعاليات نادي سينما الآداب، تبث في التاسعة مساء اليوم الأحد، ندوة «أونلاين» عبر تطبيق زووم، تحت عنوان "جنة الشياطين.. بين الرواية والفيلم" ويشارك فيها داليا السجيني وأحمد نبيل.


وتعيد داليا السجيني بالاشتراك مع السينمائي أحمد نبيل زيارة فيلم "جنة الشياطين" للمخرج أسامة فوزي (1999)، المقتبس عن رواية "الرجل الذي مات مرتين" (1959) للروائي البرازيلي جورج أمادو، لمناقشة كيف قدَّم الوسيطان السينمائي والكتابي تصورًا مغايرًا للموت والحياة، عَبْر وضع رؤيتين متناقضتين للعالم في مواجهة بعضهما البعض.


يذكر أن داليا السجيني،مدرس الأدب والفنون في قسم اللغة الفرنسية وآدابها بجامعة القاهرة، ومصورة فوتوغرافية حرة تهتم في أبحاثها بالعلاقات البينية بين الأدب والسينما والفوتوغرافيا.


بينما أحمد نبيل تخصص منذ عام 2011 في مجال صناعة الأفلام التسجيلية الإبداعية، وحصل فيلمه التسجيلي " 17 شارع فؤاد" على أربعة جوائز في مصر وإسبانيا ما بين عامي 2014 و2016، كما شارك فيلمه التسجيلي الطويل الأول "سوف تطاردك المدينة" في مسابقة مهرجان الإسماعيلية عام 2017، ويدير منذ 2019 مدرسة السينما بمركز الچزويت الثقافي بالإسكندرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«أولاد الناس.. ثلاثية المماليك» تتحول لعمل درامي

عبر «فيس بوك».. السينما المستقلة يعرض غدًا فيلم طبيب السعادة «أونلاين»

The Old Guard.. من الكتب المصورة إلى الشاشة

ترشيحاتنا

خالد عليش في تغريدة غامضة: أي حاجة تشتريها بفلوس فهي رخيصة

أول تحرك برلمانى بعد تكرار حوادث الغرق بالشواطئ

صفعة على وجه الجزيرة .. كيف رد الأهالي على شائعات شقق روضة السيدة .. فيديو

أخبار الرياضة .. تراشق بين شوبير وأحمد عيد عبد الملك .. عودة حسام حسن للأهلي .. وموعد مباراتي الزمالك ودجلة وليفربول ونيوكاسل

قطر أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا فى العالم.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد.. فيديو

ليلة الحسم.. يوفنتوس يستضيف سامبدوريا بـ الدوري الإيطالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستعد لفصل جديد .. تعليق أحمد إبراهيم على صورة له تشير لانفصاله عن أنغام

رينو renault تقرر زيادة أسعار موديلات 2021.. صور

كنوز صحية.. أفضل 3 مشروبات على الريق