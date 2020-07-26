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أخبار العالم

البرازيل تسجل 1211 وفاة وأكثر من 51 ألف إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:23 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت البرازيل اليوم الأحد، الحصيلة اليومية لأعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب "رويترز"، قال وزير الصحة البرازيلي إن بلاده سجلت 1211 وفاة جديدة بفيروس كورونا و51.147 إصابة.

ووصل بذلك إجمالي عدد وفيات كورونا في البرازيل إلى 86.449 شخصا، وبلغ إجمالي الإصابات إلى مليوني و394 ألفا و513 شخصا.

إلى ذلك، أعلن رئيس البرازيل جايير بولسونارو أن نتائج اختبار فيروس كورونا الخاصة به جاءت سلبية، بعد إجراء الفحص الرابع منذ إصابته بالفيروس في السابع من يوليو الجاري.

وكتب رئيس البرازيل في منشور مقتضب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر  "اختبار سلبي لفيروس كورونا.. صباح الخير". 

ولم يكشف الرئيس صاحب الـ65 عاما متى أجرى الاختبار الرابع، لكن اختباره الثالث كان إيجابيا يوم الأربعاء الماضي.

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