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فن

في ذكرى رحيل محمد خان.. صدفة غيرت مساره من الهندسة للإخراج

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

تحل اليوم ذكرى رحيل المخرج محمد خان، والذي توفي في عام 2016 عن عمر يناهز الـ73 عامًا ، تاركًا خلفه رصيدا سينمائيا ضخما وفكرا فنيا مميزا.


ولد محمد خان لأم مصرية وأب باكستانى، عشق السينما منذ صغره، بسبب نشأته بجوار دار سينما مكشوفة، وأتاحت له المشاهدة الدائمة من شرفة منزله.


ويعتقد الكثيرون أن الإخراج السينمائي كان حلم خان الأول والأخير، ولكن الحقيقة ليست كذلك، فقد كان يحلم أن يكون مهندسا معماريا.


وسافر إلى لندن للدراسة بها، ولكن عن طريق الصدفة تعرف على شاب كندي وأقنعه بالذهاب معه لمعهد السينما في لندن، ليقرر ترك الهندسة والالتحاق بالمعهد، وبعد ذلك عاد للقاهرة وقدم عشرات الأفلام المميزة.


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