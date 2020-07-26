شطة عن تصريحات فاروق جعفر: مش عارف إيه اللي جراله.. وكاف لن يحقق فيها.. فيديو

قال عبدالمنعم مصطفي "شطة" رئيس لجنة التطوير السابق بالاتحاد الإفريقي، إن التصريحات التي أدلى بها فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق، غير مسئولة.





وأضاف شطة، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، أنه لا يعلم ماذا حدث لفاروق جعفر، حتى تخرج منه هذه التصريحات.





وأكد شطة أنه لعب مع الأهلي، فى البطولات الأفريقية وكان الفريق الأحمر يقاتل في المواجهات الخارجية ومباراة كوتوكو خير شاهد على ذلك، التي فقد فيها الأهلى اللقب عام 1983.





وأتم شطة تصريحاته قائلا: "تصريحات فاروق جعفر غير مسئولة، ولايمكن للكاف أن يجري تحقيقات بشأنها لعدم وجود دليل أو مستندات عليها".





وقال فاروق جعفر في تصريحات لقناة الزمالك، إن الزمالك وعدد من الأندية المصرية يتم مجاملتها في البطولات الأفريقية، مضيفا أنه خلال تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 1990، كان يتم مجاملة منتخب مصر في بعض المباريات.





