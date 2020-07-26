نادية الجندي تستعيد ذكرياتها مع ثلاثة أفلام من التسعينات

حرصت الفنانة نادية الجندي على استرجاع ذكرياتها فى عدد من الأفلام المهمة التى شاركت بها خلال مشوارها الفني، ونشرت بوسترات أعمالها عبر حسابها الرسمي على تويتر.





وكتبت:"اسوسة_حكمت_فهمي ١٩٩٤، امرأة_هزت_عرش_مصر ١٩٩٥، #٤٨_ساعة_في_إسرائيل ١٩٩٩، نادية_الجندي ، ستظل #السينما هي التاريخ الحقيقي لأي فنان.





كانت الفنانة نادية الجندي، أحيت الذكرى السنوية الأولى، لرحيل الفنان فاروق الفيشاوي.





ونشرت نادية الجندي، صور للفيشاوي، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "الذكرى السنوية الأولى على رحيل الصديق العزيز والنجم الكبير فاروق الفيشاوي .. ربنا يرحمه يارب .. نسألكم الدعاء.





وتابعت كانت بدايته في السينما معايا في #الباطنيةومن بعدها شكلنا دويتو ناجح في قرابة ١٠ أفلام منها #جبروت_امراة #الارهاب #ملف_سامية_شعراوى #شبكة_الموت #امرأة_هزت_عرش_مصر #الشطار هو أكتر فنان شاركني أفلامي وكلها أعمال متميزة حققت نجاح كبير ونجحنا سوي وقدمنا شغل حلو كان حقيقي فنان وإنسان جميل لا يعوض الله يرحمه #نادية_الجندي ".





فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 25 يوليو 2019، بعد صراع مع مرض السرطان، دخل بسببه في أيامه الأخيرة بغيبوبة كبدية.