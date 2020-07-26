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فن

نادية الجندي تستعيد ذكرياتها مع ثلاثة أفلام من التسعينات

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

حرصت الفنانة نادية الجندي على استرجاع ذكرياتها فى عدد من الأفلام المهمة التى شاركت بها خلال مشوارها الفني، ونشرت بوسترات أعمالها عبر حسابها الرسمي على تويتر.



وكتبت:"اسوسة_حكمت_فهمي ١٩٩٤، امرأة_هزت_عرش_مصر ١٩٩٥، #٤٨_ساعة_في_إسرائيل ١٩٩٩، نادية_الجندي ، ستظل #السينما هي التاريخ الحقيقي لأي فنان.



كانت الفنانة نادية الجندي، أحيت الذكرى السنوية الأولى، لرحيل الفنان فاروق الفيشاوي.



ونشرت نادية الجندي، صور للفيشاوي، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "الذكرى السنوية الأولى على رحيل الصديق العزيز والنجم الكبير فاروق الفيشاوي .. ربنا  يرحمه يارب .. نسألكم الدعاء.



وتابعت كانت بدايته في السينما معايا في #الباطنيةومن بعدها شكلنا دويتو ناجح في قرابة ١٠ أفلام منها #جبروت_امراة  #الارهاب  #ملف_سامية_شعراوى #شبكة_الموت #امرأة_هزت_عرش_مصر #الشطار هو أكتر فنان شاركني أفلامي وكلها أعمال متميزة حققت نجاح كبير ونجحنا سوي وقدمنا شغل حلو كان حقيقي فنان وإنسان جميل لا يعوض الله يرحمه #نادية_الجندي ".


فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 25 يوليو 2019، بعد صراع مع مرض السرطان، دخل بسببه في أيامه الأخيرة بغيبوبة كبدية.
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