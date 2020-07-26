وزيرة الثقافة: الاحتفال بثورة يوليو في الأسمرات يعكس جهود الدولة لبناء مستقبل مشرق

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة انطلاق الاحتفالية الفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، والتى تتواصل على مدار ثلاثة أيام بالمسرح المفتوح التابع لقصر ثقافة تحيا مصر بمدينة الأسمرات.









كما تفقدت الوزيرة قصر الثقافة استعدادا لإعادة تشغيله ضمن الخطة الزمنية لاستئناف الفعاليات الابداعية بمختلف ربوع مصر .









وثمنت إيناس عبد الدايم التعاون القائم بين وزارة الثقافة ومختلف الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة في المدينة لتقديم خدمات ثقافية متنوعة للأهالى وتشمل عروض فنية وانشطة وورش عمل انتاجية تجذب ابناء المدينة خاصة الاطفال والسيدات الى جانب حلقات نقاشية تتناول الكثير من القضايا المعاصرة للتثقيف والتوعية وندوات ادبية وفكرية بالاضافة الى تبنى الموهوبين ومنحهم الفرصة للتعبير عن انفسهم.









وتابعت ان الاحتفالية التى تقام لاول مرة لمدة ثلاثة ايام متتالية فى الاسمرات تعكس جهود الدولة المصرية لبناء مستقبل مشرق وتوفير حياة كريمة لكل أفراد الشعب ، واشارت ان المبادئ النبيلة للثورة البيضاء تبقى نبراسا لتحقيق الازدهار والتنمية ، مؤكدة ان ثورة 23 يوليو نجحت فى بعث الروح الوطنية فى نفوس معاصريها كما غرست قيم الانتماء بين الأجيال التالية .









أخرج الحفل الفنان هشام عطوة نائب رئيس هيئة قصور الثقافة والحياة فرقة الشباب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عادل مصطفى وتضمن مختارات من الأعمال الغنائية التى شكلت ملامح الوجدان الوطنى وعبرت عن الهوية المتفردة لشعب مصر كان منها مصر التى فى خاطرى ، تحيا مصر ، بانوراما وطنية من أعمال عبد الحليم حافظ ، طوبة فوق طوبة ،مشربتش من نيلها ، تسلم ايدينك ، ولا اي كلام ، يا حبيب مصر، حلوه يا بلدى، مصر هي امي، يا حبيبتي يا مصر، اسلمى يا مصر .







