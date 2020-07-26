أخبار التوك شو ... مفتي الجمهورية يكشف كيفية التصرف في أموال الحج .. البابا يحذر من كتب محرفة

نشر موقع صدى البلد مساء أمس السبت مجموعة من الأخبار المتنوعة والهامة ومنها.

















قال الخبير المائى الدكتور نادر نور الدين، إن أهم أكذوبات أثيوبيا أن مصر تأخذ كل مياه النيل، وأننا نعطى جزءا بسيطا للسودان، وأنهم لا يستفيدوا من النيل، على الرغم أن أثيوبيا لديها بحيرة تعطيها 50 مليار متر مكعب، وأقاموا خزان على سد لديهم، يخزن 10 مليارات فى البحيرة، وينتج منها مياه شرب وصناعة وزراعة.













قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الهدف من مبادرة "ميغلاش عليك" ، معالجة تأثيرات كورونا، بعد عملية إغلاق المحلات والأنشطة، وتأثر بعض الفئات فى المجتمع، ما أثر سلبا على الإنتاج وقدرات المواطنين، وهنا يأتى دور الدولة بالمبادرات، فضخت 3.5 مليار لزيادة دعم الصادرات، ودعم لقطاع الطيران والسياحة، وقدمنا 2 مليار جنيه لشركة مصر للطيران، وكل هذا الدعم، يخرج من الـ 100 مليار التى خصصهم الرئيس لمواجهة تأثيرات كورونا.













قال الإعلامي احمد موسى، إن الرئيس التركي أردوغان أدى صلاة الجمعة في أيا صوفيا بعد تحويله إلى مسجد.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" إمام المسجد طلع على المنبر ومعه سيف في يده في آيا صوفيا".

















قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنه يجب اغتنام فرصة هذه الأيام بالإنفاق في سبيل الله والصوم وصلة الأرحام وذكر الله، موضحا أن أفضل الذكر «لا إله إلا الله».





وتابع شوقي خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" أنه يجب اغتنام فرصة هذه الأيام بالإنفاق في سبيل الله والصوم وصلة الأرحام وذكر الله، موضحا أن أفضل الذكر «لا إله إلا الله».

















قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المكتبة البابوية التي تم افتتاحها في 19 نوفمبر 2019 شهدت استجابات من شعب الكنيسة، وبعض الإيبارشيات؛ لدعمها بالكتب وأجهزة الكمبيوتر، موضحًا أنها تشهد حاليا عملية تسجيل الكتب وفرزها وتصنيفها.

















قال البابا تواضروس الثاني، إن الكنيسة القبطية أقدم كيان شعبى على أرض مصر، ومن يعمل على إضعافها يهدف لإضعاف الوطن؛ محذرًا من بعض الكتب المنتشرة: "الكتب التي ظهرت أغراضها خبيثة ، لضرب الوحدة الوطنية وإضعاف مصر".

















قال اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان، إن المواطن المصري يبث السعادة والسرور في نفوس أهالي قري الجمهورية مع اقتراب عيد الأضحى.













قال النائب البرلمانى خالد عبد العزيز، إن طيلة الـ50 عاما الماضية لم تضع الدولة مخططات تفصيلية للمناطق العشوائية حتى بلغت العقارات المخالفة أكثر من 3 ملايين مبنى، بإجمالى 25 مليون وحدة سكنية مخالفة.

















أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الوقوف مع الدولة ومساندتها في كافة القرارات التي تتخذها واجب شرعي يثاب عليه الشخص.