أهالي المنيل يستغيثون بمحافظ القاهرة: 10 شهور الشوارع متكسرة.. والأتربة تخنقنا

استغاث سكان حى المنيل بموقع صدى البلد الإخباري بعد فشل كل الطرق أمامهم فى ايجاد حل وإنهاء أعمال الحفر في الشوارع، وتعرض المواطنين لأضرار كثيرة، مؤكدين أنهم استنجدوا بالحى أكثر من مرة ولكن دون اي حلول.









وقالوا فى شكواهم إن أعمال الحفر بدأت منذ أكثر من عشرة أشهر، ولكن تركوا الشوارع دون استكمالها مما يسبب زحمة كبيرة بالحى واختناق المواطنين وأصحاب المحال التجارية بسبب كثرة الاتربة الناتجة عن أعمال الحفر.









وتابع أحد قاطني حي المنيل وأحد المتضررين من أعمال الحفر قائلا إن جائحة كورونا لم تؤثر على سكان المنيل مثلما أثر عليهم غبار الأتربه المميت، إضافة إلى أن أعمال الحفر هذه أدت إلى تخريب المنظر الجمالى العتيق لشوارع المنيل، وأيضا هناك ذعر شديد بعد سقوط أحد الأطفال فى الحفر المتواجدة في ميدان الباشا وشارع المنيل الرئيسي.









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